2035년까지 전기차 배터리 공급 앞서 3차례 대규모 공급 발표도 저가형 배터리 추정…라인업 확대

LG에너지솔루션이 메르세데스-벤츠에 2조원 규모로 전기차 배터리를 공급한다. 올해 9월 15조원 규모의 ‘잭팟’을 터트린 데 이은 추가 공급이다. 특히, 이번 공급은 중저가형 모델에 탑재되는 배터리로 추정돼 양사 협력이 하이앤드 배터리를 넘어 전방위로 확대되고 있는 것으로 풀이된다.

8일 LG에너지솔루션은 메르세데스-벤츠 AG와 2조601억원 규모의 배터리 공급계약을 체결했다고 공시했다. 이는 지난해 전체 매출 25조6196억원의 8%에 해당하는 규모다. 공급 지역은 유럽과 북미로, 계약기간은 2028년 3월 1일부터 2035년 6월 30일까지다. LG에너지솔루션 관계자는 “고객사와 협의에 따라 공시 내용 외 추가적인 내용은 밝힐 수 없다”고 전했다.

이번 계약은 지난해와 올해, 총 3차례의 대규모 배터리 공급 계약에 이은 추가 발표다. LG에너지솔루션은 벤츠 측과 지난해와 올해 약 150GWh 규모의 대규모 배터리 공급 계약을 발표한 바 있다. 지난해 10월 북미 및 기타지역 내 총 50.5GWh, 올해 9월에는 미국과 유럽 지역 내 각각 75GWh, 32GWh 규모의 전기차 배터리 공급을 체결했다.

당시 구체적 공급 제품 및 계약 내용은 공개되지 않았으나 업계에서는 모두 고성능 하이앤드급에 들어가는 46시리즈 원통형 배터리로 추정하고 있다. 공급 금액 또한 공개되지 않았으나 지난해 10월 계약된 물량은 전기차 약 150만대를 생산할 수 있는 규모로 14조6000억원 수준으로 추정된다.

배터리 업계에서는 이번 계약을 두고 LG에너지솔루션과 벤츠의 협력이 중저가 라인업까지 확대된 것으로 보고 있다. 이번 공급 물량이 ‘중저가형 전기차 모델’에 탑재되는 배터리로 평가되기 때문이다.

지난 9월 벤츠는 2027년까지 글로벌 시장에 40종 이상의 신차를 출시하겠다는 대규모 전동화 전략을 발표했다. 이를 위해서는 프리미엄급 모델부터 엔트리급 모델에 이르는 다양한 세그먼트에 들어갈 배터리가 필요하다. 최근 양사가 진행한 총 3건의 대규모 공급계약이 모두 고성능 하이앤드급에 들어가는 원통형 46시리즈였던 만큼, 이번 계약은 중저가형 모델용 배터리 공급이 유력하다는 분석이 나온다.

실제 LG에너지솔루션은 하이앤드 고성능 모델에 원통형 46시리즈, 표준형과 중저가형 모델에 고전압 중니켈(Mid-Ni) 파우치형 배터리, LFP배터리 등 고른 배터리 제품 포트폴리오와 현지 생산능력을 앞세워 다양한 고객사와 파트너십을 이어가고 있다.

특히, 지난달 올라 칼레니우스 벤츠 회장은 LG그룹을 방문해 두터운 파트너십을 방증한 바 있다. 칼레니우스 회장은 국내에서 LG에너지솔루션, LG전자 등 그룹 내 주요 경영진과 만나 미래 전장사업 협력 강화방안을 논의했다.

당시 칼레니우스 회장은 “LG와 함께 메르세데스-벤츠는 혁신, 품질, 그리고 지속가능한 기반으로 한 비전을 공유하고 있다”며 “양사의 강점을 결합해 전세계 자동차 산업의 새로운 기준을 세워갈 차량을 만들어가고 있다”고 말했다.

배터리 업계에서는 국내 업체들이 저렴한 가격을 무기로 중국 업체가 장악해 가던 유럽 및 글로벌 전기차 시장에서 점유율을 되찾는 전환점이 될 것으로 기대했다. 업계 관계자는 “그동안 중국 업체들이 공격적인 가격 전략, 현지 거점 마련 등 적극적인 공세를 펼쳐왔다”며 “LG에너지솔루션이 폭넓은 제품 라인업으로 벤츠 공략에 성공하면서 앞으로 유럽 및 글로벌 시장에서 영향력을 확대해 나갈 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

권제인 기자