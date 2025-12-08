LH참여로 사업 급물살, 홍보관 개관

GS건설은 한국토지주택공사(LH)가 사업시행자로 참여하는 공공재개발 사업인 ‘성북 1구역 재개발 사업’에 지난달 17일 입찰을 완료하고 지난 6일 홍보관을 열어 토지 등 소유자 관람을 시작했다고 8일 밝혔다.

성북1구역은 2004년 정비예정구역 지정 이후 수년간 사업 지연과 복잡한 이해관계로 난항을 겪어오다 지난해10월에 LH가 사업시행자로 지정되면서 진행이 급물살을 타고 있다.

LH의 공공성과 사업 안정성이 더해진 공공재개발은 투명하고 신속한 절차, 주민 부담 완화 등의 장점을 부각시키며 성공적인 정비 모델로 주목받고 있다. GS건설은 이번 성북1구역외에도 올해 중화5구역, 거여 새마을 공공재개발 사업을 연이어 수주하며 LH와의 협업 및 공공재개발 사업 경험을 쌓아가고 있다.

성북동 일대는 도심 접근성이 뛰어나고 북악산, 낙산 등 쾌적한 자연환경을 갖춘 잠재력 높은 지역이다. GS건설은 도심 주거의 새로운 시작이자 통합된 명품 단지를 상징하는 ‘자이 비:원’(투시도)을 제안했다.

GS건설이 제출한 설계의 핵심은 지형적 약점을 극복하는 혁신 설계다. 약 80m에 달하는 큰 단차를 지닌 경사지라는 난제를 해결하기 위해 지형 순응형 데크 계획을 도입했다. 이 혁신적인 설계를 통해 평탄화 구간을 최대한 확보하고, 단지 중심에 넓은 광장을 조성해 자이(Xi)의 품격을 더한 도심 속 힐링라이프를 완성할 계획이다. 또한 남향 위주의 세대 배치와 판상형 비율의 확대로, 일조량과 개방감·조망권을 극대화한 설계를 선보인다. 홍승희 기자