인사 청탁 논란 문진석·김남국·김현지·강훈식도 고발

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘은 8일 이화영 전 경기도 평화부지사 재판에서 집단 퇴정한 검사들에 대해 감찰을 지시한 이재명 대통령과 정성호 법무부 장관을 직권남용으로 고발한다.

곽규택 국민의힘 법률자문위원장 등은 이날 오전 공수처를 찾아 이 대통령과 정 장관을 직권남용권리행사방해 혐의로 고발할 예정이다.

앞서 이 대통령은 수원지검 소속 검사 4명이 이 전 부지사의 ‘술 파티 의혹 위증’ 사건 공판준비기일에서 증인 신청이 기각되자 재판부 기피 신청 후 퇴장한 데 대해 유감을 표하며 감찰을 지시했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 “이번 고발은 이재명 정부 실정과 반헌법적 처사들에 대한 결과물”이라며 “민생을 돌보지 않고 오로지 야당 탄압과 사법부 파괴 등 헌법을 파괴하는 행태에 대해 강력한 경종의 메시지를 내는 측면”이라고 밝혔다.

국민의힘은 ‘인사 청탁’ 논란과 관련해 문진석 더불어민주당 의원과 김남국 전 대통령실 디지털소통비서관, 김현지 대통령실 제1부속실장, 강훈식 대통령비서실장을 직권남용 및 청탁금지법 위반 혐의로 함께 고발할 예정이다.