임직원 참여형 봉사로 복지부 ‘지역사회 공헌 인정제’ 2년 연속 선정

[헤럴드경제=박혜원 기자] ㈜한화가 겨울철 한파를 앞두고 지역 취약계층 대상 김장김치 나눔 행사를 진행했다고 8일 밝혔다.

㈜한화는 지난 5일 서울 종로구 무악동선교본당에서 지역 내 취약계층을 지원하기 위한 ‘김장김치 나눔 행사’를 진행했다. 이번 행사에는 임직원 20여 명이 자발적으로 참여해 김장 재료 준비부터 버무림, 포장, 배달까지 전 과정에 힘을 보탰다. 이를 통해 총 1000kg의 김치를 종로구 무악동·교남동·천연동 일대 취약계층 어르신 100가구에 전달했다.

올해 ㈜한화는 ‘포레나 도서관 조성사업’, ‘자립준비청년 지원 사업’, ‘소상공인 노후 점포 개선활동’, ‘계절별 제철음식 나눔활동’, ‘농촌 일손 돕기’ 등 임직원 참여형 봉사활동을 전개해왔다. 그 결과 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관하는 ‘지역사회공헌 인정제’에서 2년 연속 인정기업으로 선정되기도 했다.

올해 봉사활동에 가장 많이 참여한 ㈜한화 정해원 대리는 “동료들과 함께 지역사회에 작지만 의미 있는 도움을 드릴 수 있어 뿌듯한 시간이었다”며 “앞으로도 회사의 사회공헌 활동에 적극 참여해, 혼자서는 쉽게 시작하기 어려운 일들을 함께 실천하며 지역사회에 긍정적인 변화를 만들어가고 싶다”고 말했다.

이영찬 인사지원팀장은 “㈜한화는 각 부문의 특성을 반영한 실질적이고 전문적인 사회공헌 프로그램을 통해 지속가능한 기업문화를 확산하고 있다”며 “임직원이 지역사회와 함께 성장할 수 있는 다양한 활동을 확대해 나가겠다”고 말했다.