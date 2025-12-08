- 29일 준공식, 32개 시외 직행·고속버스 노선 운행…지역상권 활성화 기대

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전 유성복합터미널이 29일 준공식을 개최하고 1월부터 운영 개시에 들어간다.

유성광역복합환승센터 내에 조성되는 유성복합터미널은 총사업비 449억원을 투입해, 대지면적 1만5,000㎡, 연면적 3,858㎡로 하루 최대 6500명이 이용할 수 있는 규모다.

내년 1월부터 서울, 청주, 공주 등 32개 노선의 시외 직행․고속버스가 운행하며, 이와 동시에 현재 사용 중인 유성시외버스정류소 건물을 리모델링해 4월까지 정비를 완료할 예정이다.

터미널은 도시철도 1호선과 BRT 등 다양한 대중교통과의 연계성이 높고, 인근에 유성IC가 위치해 있어 대전 서북부 권역의 중요한 관문 역할을 할 것이란 기대다.

더불어, 주변 부지에는 컨벤션 등 복합시설 유치를 위한 1만 7000㎡ 규모의 지원시설용지와 향후 공공기관 이전에 대비한 7000㎡ 규모의 공공청사 용지도 확보해 대중교통과의 연계를 통해 주변상권 활성화와 일자리 창출 등 지역경제 전반에 긍정적 효과가 예상되고 있다.

유성복합터미널 건립은 지난 2010년 민간사업자 공모 방식으로 처음 추진됐으나, 4차례 모두 무산되면서 장기간 표류했었다.

이후 지속적인 여객 수요 감소와 주택경기 악화 등 여건 변화를 고려해 지난 2023년 2월 시 재정을 직접 투입해 여객시설 중심의 공영터미널 건립으로 개발 방향을 선회하며 착공이 이뤄졌다.

대전시는 기획․설계․시공 단계별로 관내 터미널 및 운송사업자의 의견을 청취·반영했고, 안정적인 터미널 운영을 위해 대전교통공사와 민간사업자가 공동으로 관리·운영한다.

남시덕 대전시 교통국장은 “유성복합터미널은 신속한 정책 결정과 민․관 협력이 더해지며 개발계획 변경 후 3년 만에 신축공사를 완료할 수 있었다”며 “내달 터미널 운영 개시까지 남은 절차를 차질 없이 마무리하겠다”고 밝혔다.