직방, 11월 전국 아파트 매매 분석 전국 아파트 상승거래 비중은 하락 서울은 고가 밀집 강남에선 감소세 서울 전역은 상승거래 54.1%로 ↑

[헤럴드경제=신혜원 기자] 지난달 서울 아파트 매매 거래 중 절반 이상은 직전 거래보다 오른 값에 체결된 것으로 나타났다. ‘10·15 주택안정화 대책’으로 강남권에선 이같은 ‘상승거래’ 비중이 줄었지만, 영등포·마포·동작구 등 도심권에서 값을 올린 거래가 이어진 때문으로 풀이된다.

8일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 서울 아파트 매매 거래 중 상승거래 비중은 54.1%로 한달 전 52.2%보다 늘었다. 규제 발표 이후 전체 거래량은 줄면서 시장이 위축 흐름을 보였지만, 일부 지역에서 상승세가 보였기 때문이다.

강남권(강남·서초·송파)의 상승거래 비중은 10월 64.1%에서 11월 60.7%로 3.4%포인트 낮아졌다. 규제 이후 수요자들의 관망 흐름이 반영된 결과로 보인다.

전국 아파트 상승거래 비중은 45.3%로 전월(46.6%) 대비 1.3%포인트 줄었다. 보합거래는 14.1%, 하락거래는 40.7%를 나타나면서 상승 우위 흐름은 이어졌지만, 시장 열기가 이전보다는 다소 누그러진 흐름을 보였다.

수도권(서울·경기·인천)의 상승거래 비중은 11월 45.4%로, 10월(47.6%) 대비 낮아졌다. 특히 서울과 달리 경기와 인천은 상승거래 비중이 약화되거나 정체되는 모습이다. 경기는 45.7%에서 44.2%로 낮아졌으며, 인천은 43.6%로 전월과 동일해 변화가 없었다. 두 지역 모두 보합 및 하락거래 비중은 소폭 증가한 것으로 나타났다. 특히 경기는 일부 지역이 규제지역으로 묶이면서 시장이 다소 소강상태를 보이고 있고, 비규제지역에서도 매수자들의 신중한 태도가 확인되고 있다.

지방의 경우 상승거래 비중은 전월(45.4%)과 비교해 45.2%로 미세한 조정을 보이며 비교적 안정적인 수준을 유지했다. 11월 하락거래 비중은 42.3%, 보합거래 비중은 12.4%를 차지하며 전반적으로 큰 변동 없이 균형을 이루는 모습이다.

지방에서는 울산 49.2%, 전북 49.0%, 부산 47.5%, 대전 46.9%, 대구 45.7% 등 순으로 상승거래 비중이 높았다. 울산은 최근 조선업 회복으로 지역경제가 살아나는 흐름 속에 주택시장 또한 상승세를 보이고 있다. 11월 총 1121건의 매매거래 중 552건이 종전 거래가보다 높은 가격에 거래되며, 상승거래 비중이 지방에서 가장 높았다. 전북은 지역 내 신규공급 부족으로 최근 청약시장에서도 높은 청약경쟁률을 보이며 기존 아파트 매매거래 시장도 상승흐름을 이어가는 모습이다. 11월 총 1401건 거래 중 687건이 상승 거래됐다.

김은선 직방 빅데이터랩장은 “전반적으로 11월 주택시장은 매수세 온도가 조정되며 상승거래 비중이 소폭 낮아졌지만, 지역별로는 온도차가 나타났다”며 “이는 공급 여건, 입지 경쟁력, 산업 기반 등 지역별 환경에 따라 시장 반응이 달리 나타나는 흐름으로 해석되며, 향후에도 이러한 지역별 차별화 양상은 이어질 전망”이라고 말했다.