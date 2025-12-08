美 쿠팡 주가 하락 관련 피해 주주 모집 국내 법무법인 美지사도 현지 소송 검토

[헤럴드경제=김진 기자] 대규모 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡이 한국뿐 아니라 미국에서도 집단소송 가능성에 직면했다.

8일 업계에 따르면 미국 뉴욕에 기반을 둔 법무법인 DJS Law 그룹은 최근 쿠팡에서 발생한 정보 유출 사태로 피해를 본 주주 모집에 들어갔다. 이들은 이번 사태로 현지 쿠팡 주가가 하락했다며, 쿠팡이 오해의 소지가 있는 입장문을 발표하거나 투자자에게 중요한 정보를 공개하지 않았는지 여부를 들여다보고 있는 것으로 알려졌다.

쿠팡은 지난달 29일 3370만명 규모의 개인정보 유출이 발생했다고 발표했다. 이후 미국 증시 첫 거래일인 12월1일(현지시간) 쿠팡의 주가는 5.36% 하락한 26.65달러에 마감했다. 쿠팡은 이번 사태와 관련해 미국 증권거래위원회(SEC) 공시도 아직 하지 않고 있다. SEC에 따르면 상장기업은 ‘중대한 사이버 보안 사고’를 겪었을 경우 이를 4영업일 내에 공시해야 한다.

쿠팡의 공시 지연과 관련해선 앞서 현지 규제 리스크가 크게 확대될 수 있다는 전망이 나온 바 있다. SEC는 지난 2018년 5억명 규모의 고객정보 유출을 2년 넘게 미공시한 야후에 대해 3500만 달러 규모의 과징금을 부과한 전례가 있다.

국내에서는 집단소송 규모가 속속 늘어나고 있다. 쿠팡 이용자 14명을 대리해 손해배상 소장을 낸 법무법인 청을 시작으로, 다수의 법무법인이 온라인 커뮤니티를 중심으로 집단소송을 접수 중이다. 규모가 큰 커뮤니티는 회원 수가 15만명을 넘어섰다.

법무법인 대륜은 박대준 쿠팡 대표이사와 사내 개인정보 인증 업무 담당·관리자 등을 개인정보보호법 위반·업무상 배임 혐의로 지난 5일 고소했다. 대륜은 미국 뉴욕 현지 법인 SJKP LLP와 연계해 쿠팡 본사를 상대로 한 미국 집단소송도 검토 중이다. 한국과 달리 징벌적 손해배상제도가 있는 미국 법원을 통해 실질적인 피해 구제를 끌어낸다는 계획이다