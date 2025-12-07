사관생도들 미래의 리더로서 각오 다져

해군사관학교 생도들이 화엄사에서 1박 2일 간의 캠플스테이에 참여하기 위해 텐트를 설치하고 있다.[화엄사 제공]
[헤럴드경제(구례)=박대성 기자] 해군사관학교 사관생도 19명이 영하의 날씨에도 지리산 화엄사에서 1박2일 간의 사찰 체험 프로그램인 캠플스테이에 참가했다.

대한불교조계종 19교구 지리산대화엄사(교구장 우석스님)은 화엄원 특설 마당에서 지난 5~6일 이틀간 문화공간 확장 프로그램 캠플스테이 ‘하신화심(下身華心)’ 프로그램을 진행했다.

‘캠플스테이’는 야외에서 텐트를 치고 숙박하는 ‘캠핑’과 템플스테이를 조합해서 만든 신조어로 지난 달에는 지역의 대학생들을 초대해 캠플스테이를 여는 등 참여 프로그램을 확대하고 있다.

해군사관학교에 재학 중인 3학년 고영건 생도는 “어디 좋은 곳을 가서 더 멋지고 더 아름다운 것을 보고 더 훌륭한 경험을 하는 것도 좋지만, 캠플스테이를 하면서 주변 풍경들과 좀 더 가까운 시간을 보내고 텐트 속에서 나 혼자 ‘나 자신이 어떤 사람인가’ 물어볼 수 있는 시간이 바로 캠플스테이에서 할 수 있는 시간이었다”고 소감을 말했다.

해군사관학교 군종실장 진필승 중령은 “자연 속에서의 이 캠프는 단순한 휴식이 아닌 미래의 리더로서의 각오를 다지고, 함께하는 소중함을 일깨워주는 특별한 경험이었다”면서 “이러한 순간들이 생도들의 마음속에 새로운 힘으로 남아 앞으로의 도전에도 담대하게 나아갈 수 있게 할 것이다”고 강조했다.

해군사관학교 생도들이 화엄사 캠플스테이에 참여해 범정스님과 함께 기념 사진을 촬영하고 있다.
화엄사 범정스님(홍보국장)은 “캠플스테이는 ‘하심화신’이라는 부제처럼 마음을 내려놓고 마음에 꽃을 피우는 지혜와 용기를 주기 위해서 마련된 화엄사의 시그니쳐 프로그램이다”면서 “국가와 국민을 지키겠다는 막중한 임무를 띤 해군사관학교 생도분들은 거친 파도 속에서 지휘관으로 성장해야 하는데 그에 따른 그 지혜와 용기를 이번 캠플스테이를 통해서 이루어 나갔으면 좋겠다”고 환영의 말을 전했다.

성기홍 화엄사 홍보기획위원장은 “차가운 날씨 속에서도 마음의 깊은 곳에서 꽃이 만개하도록 끌어낸 이 프로그램은 우리를 더욱 가까이에서 연결하고, 세상의 차가운 시선 속에서도 따뜻한 이해와 사랑의 씨앗을 심어주는 기회가 될 것”이라고 밝혔다.


