사관생도들 미래의 리더로서 각오 다져

[헤럴드경제(구례)=박대성 기자] 해군사관학교 사관생도 19명이 영하의 날씨에도 지리산 화엄사에서 1박2일 간의 사찰 체험 프로그램인 캠플스테이에 참가했다.

대한불교조계종 19교구 지리산대화엄사(교구장 우석스님)은 화엄원 특설 마당에서 지난 5~6일 이틀간 문화공간 확장 프로그램 캠플스테이 ‘하신화심(下身華心)’ 프로그램을 진행했다.

‘캠플스테이’는 야외에서 텐트를 치고 숙박하는 ‘캠핑’과 템플스테이를 조합해서 만든 신조어로 지난 달에는 지역의 대학생들을 초대해 캠플스테이를 여는 등 참여 프로그램을 확대하고 있다.

해군사관학교에 재학 중인 3학년 고영건 생도는 “어디 좋은 곳을 가서 더 멋지고 더 아름다운 것을 보고 더 훌륭한 경험을 하는 것도 좋지만, 캠플스테이를 하면서 주변 풍경들과 좀 더 가까운 시간을 보내고 텐트 속에서 나 혼자 ‘나 자신이 어떤 사람인가’ 물어볼 수 있는 시간이 바로 캠플스테이에서 할 수 있는 시간이었다”고 소감을 말했다.

해군사관학교 군종실장 진필승 중령은 “자연 속에서의 이 캠프는 단순한 휴식이 아닌 미래의 리더로서의 각오를 다지고, 함께하는 소중함을 일깨워주는 특별한 경험이었다”면서 “이러한 순간들이 생도들의 마음속에 새로운 힘으로 남아 앞으로의 도전에도 담대하게 나아갈 수 있게 할 것이다”고 강조했다.

화엄사 범정스님(홍보국장)은 “캠플스테이는 ‘하심화신’이라는 부제처럼 마음을 내려놓고 마음에 꽃을 피우는 지혜와 용기를 주기 위해서 마련된 화엄사의 시그니쳐 프로그램이다”면서 “국가와 국민을 지키겠다는 막중한 임무를 띤 해군사관학교 생도분들은 거친 파도 속에서 지휘관으로 성장해야 하는데 그에 따른 그 지혜와 용기를 이번 캠플스테이를 통해서 이루어 나갔으면 좋겠다”고 환영의 말을 전했다.

성기홍 화엄사 홍보기획위원장은 “차가운 날씨 속에서도 마음의 깊은 곳에서 꽃이 만개하도록 끌어낸 이 프로그램은 우리를 더욱 가까이에서 연결하고, 세상의 차가운 시선 속에서도 따뜻한 이해와 사랑의 씨앗을 심어주는 기회가 될 것”이라고 밝혔다.