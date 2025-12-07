[헤럴드경제=신동윤 기자] 이번 주(8~12일, 이하 미 동부시간) 미국 뉴욕증시의 향방은 오는 9~10일 개최하는 미 연방공개시장위원회(FOMC)의 결과와 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 발언이 좌우할 것으로 전망된다.

금융투자업계에선 최근 미국의 노동시장이 약해졌다는 점을 들어 연준의 정책금리 인하 가능성을 크게 보고 있다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 지난 5일 뉴욕장 마감 직후 연준이 오는 12월 금리 25bp(1bp=0.01%포인트) 인하할 가능성을 87.2%로 반영했다.

연준 3인자인 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재가 “가까운 시일 내 FFR의 목표 범위를 추가 조정할 수 있다고 여전히 보고 있다”고 언급한 만큼, 파월 의장을 포함한 수뇌부는 금리 인하 가능성을 열어둔 것으로 평가된다.

핵심은 12월 이후의 금리 경로다. 파월 의장의 입이 중요한 이유다. 앞서 파월 의장은 10월 FOMC 모두발언에서 12월 금리 인하가 “기정사실이 아니다”고 말했고, 시장은 빠르게 냉각되기도 했다.

파월 의장이 추가 인하 가능성을 내비친다면 연말 ‘산타 랠리’가 나타날 가능성이 있다. 아니라면 시장은 급격한 변동성을 겪을 전망이다.

투자자는 이번 금리 결정에서 어느 정도의 찬성, 반대가 있었는지 의견의 ‘분열’ 수준도 챙겨봐야 한다. 비둘기파(통화정책 완화 선호)와 매파(통화정책 긴축 선호) 간 분열이 심하다면 앞으로 추가 금리 인하는 장담할 수 없다.

경제전망요약(SEP)에 담길 ‘점도표’(dot plot)도 주목해야 한다. 점도표는 FOMC 참가자들의 금리 전망치를 통해 앞으로 몇 번의 추가 금리 인하가 이뤄질지를 시사한다.

서투이티의 최고 투자책임자(CIO)인 스콧 웰치는 “시장은 이미 다음 주 인하를 거의 반영하고 있기 때문에 인하 결정 자체가 추가 랠리의 촉매가 되기는 어렵다”면서 “2026년도 금리 경로에 대해 얼마나 더 비둘기파적으로 말하느냐에 더 민감할 것”이라고 설명했다.

앤젤러스 인베스트먼츠의 CIO인 마이클 로젠은 “연준이 이렇게 심하게 (의견이) 분열된 것은 정말 오랜만”이라며 “얼마나 분열됐는지가 연준의 방향성을 가늠하는 중요한 실마리가 될 것”이라고 평가했다.

윌밍턴 트러스트의 CIO인 토니 로스는 “연준의 인하 여부는 이미 가격이 충분히 반영돼 있다. 중요한 건 연준의 가이드라인”이라며 “이번에도 신중한 태도를 보이며 ‘데이터 의존적’이라는 메시지를 강조할 듯하다”고 했다.

노무라의 선진국 시장 수석 이코노미스트인 데이비드 세이프는 “시장은 연준이 12월에 인하를 선택하지 않을 위험을 과소평가하고 있다”면서 “인하가 이뤄질 경우 반대표가 얼마나 나오는지가 더 중요하다”고 분석했다.

FOMC 앞두고 주목해야 할 만한 지표로는 9일에 나오는 ADP 주간 고용증감(4주 평균), 10월 구인·이직보고서(JOLTS)가 있다. JOLTS를 통해 기업의 구인, 해고가 어느 정도로 수준인지를 파악할 수 있다.

12일에는 연준 주요 인사의 발언이 줄줄이 예정돼 있다. 애나 폴슨 필라델피아 연은 총재, 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재, 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 등이 공개석상에 오른다. 이들을 통해 FOMC에서 어떤 의견이 오갔는지를 파악할 수 있다.

이번 주에는 인공지능(AI) 산업의 상황을 가늠할 수 있는 기업 실적도 있다.

오라클·시놉시스(10일), 브로드컴(11일)의 실적으로 현재 AI 기업의 밸류에이션이 정당한지를 판단할 수 있다.

특히, 오라클의 실적 전망이 여전히 유효한지에 관심이 모여있다. 오라클은 지난 9월 수주잔고(RPO)가 4천550억달러(약 671조원)에 달한다고 밝힌 바 있다.

브로드컴도 중요하다. 브로드컴의 실적은 주요 거대 기술기업(빅테크)의 AI 서버·데이터센터 증설 속도에 달려 있다.

이에 따라 브로드컴은 AI 산업의 ‘선행지표’ 또는 ‘체온계’로 분류된다. 브로드컴의 실적 가이던스가 높아진다면 빅테크의 자본지출도 늘리겠다는 신호다. AI 분야에 관심이 많은 투자자는 오라클과 브로드컴의 실적은 꼭 챙겨봐야 한다.

코스트코도 11일 실적 발표에 나선다. 투자자는 이를 통해 미국 핵심 소비층의 소비 여력을 파악할 수 있다.