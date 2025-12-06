르세라핌 ‘컴오버’는 90위 올라

[헤럴드경제=조용직 기자] 미국 음악 전문지 컨시퀀스가 발표한 ‘2025년 최고의 노래 200선’(The 200 Best Songs of 2025)에 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) 2곡이 올랐다.

4일(현지시간) 공개된 해당 목록에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘골든’(Golden)과 ‘테이크다운’(Takedown)은 각각 16위와 74위를 차지했다.

컨시퀀스는 ‘골든’에 대해 “알고리즘 신을 기쁘게 할 ‘좋아요’와 ‘공유’ 때문이 아니라 정말 좋았기 때문에 빛을 발했다”며 “‘케이팝 데몬 헌터스 2’가 다음 히트곡을 전해줄 때까지 이 곡은 앞으로 수년 동안 스쿨 댄스, 결혼식, 체육관, 대형 마트 등 어디서나 들릴 것”이라고 호평했다.

르세라핌의 다섯 번째 미니앨범 수록곡 ‘컴 오버’(Come Over)는 90위에 올랐다. 컨시퀀스는 이 곡에 대해 “‘컴 오버’의 반복이 최면 같다”고 평했다.