미국 정부가 한국에 정밀유도폭탄인 GBU-39 ‘소직경 폭탄(SDB·Small Diameter Bomb)’ 600여 발의 판매를 승인했다. 이번 도입으로 우리 공군의 원거리 정밀 타격 능력이 한층 강화될 전망이다.

미 국무부는 5일(현지시간) 보도자료를 내고 한국에 GBU-39 SDB 624발과 관련 장비 등 총 1억 1180만 달러(약 1650억 원) 규모의 무기 수출안을 승인했다고 밝혔다. 이번 판매는 미국 정부가 보증하는 ‘대외무기판매(FMS)’ 방식으로 이뤄지며 주 계약자는 보잉사다.

국무부는 이번 판매 승인 배경에 대해 “인도·태평양 지역의 정치적 안정과 경제 발전에 기여하는 주요 동맹국인 한국의 안보 역량을 강화함으로써 미국의 외교 및 국가안보 목표를 지원하기 위함”이라고 설명했다.

이어 “이번 판매를 통해 한국은 현재와 미래의 위협에 대응할 수 있는 핵심 공중 전력과 억지 능력을 강화하게 될 것”이라며 “주한미군을 포함한 미군과의 상호 운용성을 보장하는 데도 기여할 것”이라고 강조했다.

이번에 도입되는 GBU-39 SDB는 250파운드(약 113kg)급의 항공 투하형 소형 정밀유도폭탄이다.

기존에 주력으로 사용되던 2000파운드급 합동정밀직격탄(JDAM) 등과 비교해 크기와 무게를 획기적으로 줄인 것이 특징이다. 폭탄 자체의 크기는 작지만, GPS(위성항법장치)와 INS(관성항법장치)가 결합된 정밀 유도 방식을 적용해 표적을 정확하게 타격할 수 있다. 탄두가 작아 부수적 피해를 최소화하며 핵심 목표물만 외과수술식으로 제거하는 데 효과적이다.

특히 SDB는 투하 후 날개를 펴고 활공하는 방식을 통해 100km 이상의 사거리를 확보할 수 있다. 이는 적의 방공망 사거리 밖 원거리에서 안전하게 공격할 수 있는 ‘스탠드오프(Stand-off)’ 능력을 제공한다.

GBU-39 SDB의 도입은 한국 공군의 전략적 운영에 상당한 이점을 제공할 것으로 분석된다.

가장 큰 장점은 전투기의 탑재 능력 극대화다. 크기가 작기 때문에 F-15K나 F-35A 스텔스 전투기 등 우리 공군의 주력 기종에 기존 대형 폭탄보다 훨씬 많은 수량을 장착할 수 있다. 통상 F-15K 한 대에 기존 2000파운드 폭탄 1~2발을 달던 자리에 SDB는 8발 이상 탑재가 가능하다. 이는 단 한 번의 출격으로 다수의 이동식 미사일 발사대(TEL)나 갱도 포병 진지 등 여러 표적을 동시에 무력화할 수 있음을 의미한다.

또한, 앞서 언급한 긴 사거리를 이용한 원거리 타격 능력은 북한의 촘촘한 방공망 위협으로부터 우리 조종사와 고가치 전투기의 생존성을 크게 높여준다. 유사시 적의 핵심 시설을 초기 제압하는 ‘킬체인(Kill Chain)’의 핵심 자산으로 활용도가 높을 것으로 기대된다.