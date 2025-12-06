개최국 중 멕시코 편성은 껄끄러워 포트3 최하위 남아공 만난 건 행운 유럽PO 이탈리아도 한조 편성 피해 멕시코에서만 3경기…컨디션 도움

[헤럴드경제=조용직 기자] 세계 강호들이 우승을 위해 전력을 쏟아내는 월드컵엔 한 경기 한 경기가 만만한 게 없다. 그래도 2026년 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 대한민국 홍명보호 국가대표팀은 조별리그에서 우승후보를 만나는 일은 피하게 됐다.

이번 대회 8강 진출을 목표로 내건 한국은 6일(이하 한국시간) 미국 워싱턴DC의 케네디센터에서 열린 북중미 월드컵 조 추첨식에서 멕시코, 남아프리카공화국, 유럽 PO 패스D 승자와 A조에 편성됐다.

유럽 PO 패스D에서는 덴마크, 북마케도니아, 체코, 아일랜드간 승자를 가린다. 체코-아일랜드 경기 승자가 덴마크-북마케도니아 경기(이상 현지시간 내년 3월 26일) 승자와 맞붙어(3월 31일) 본선 진출 팀을 정한다.

참가국이 32개국에서 48개국으로 확대돼 치러지는 첫 월드컵이다. 4개 팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치르고 각 조 1~2위, 그리고 3위 중 성적이 좋은 8개 팀이 32강 토너먼트를 치러 챔피언을 가린다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 아시아 지역 3차 예선에서 6승 4무 무패로 승점 22점을 쌓아 B조 6개 팀 중 1위를 차지하며 북중미행 티켓을 손에 넣었다. 1986년 멕시코 대회부터 11회 연속이자 통산 12번째 월드컵 본선 무대다.

상대전적 앞서고 홈그라운드 이점 업은 멕시코

한국으로서는 비교적 좋은 조 추첨 결과다. 개최국 조에 속하게 돼 스페인, 프랑스, 아르헨티나, 잉글랜드, 브라질 등 포트1의 우승 후보들을 모두 피했다. 포트3에서 FIFA 랭킹이 가장 낮은 남아공을 만나는 점도 긍정적 요소다. 유럽 PO 4개 패스 중 이탈리아가 속한 패스A를 피한 것도 다행이다.

같은 조에서 상대할 개최국 멕시코는 전적이나 홈그라운드 이점 등을 감안할때 분명 껄끄럽다.

포트1 국가 중 FIFA 랭킹이 캐나다(27위)에 이어 두 번째로 낮은 15위지만 상대 전적에서 한국에 8승3무4패로 우위에 있다. 특히 1998년 조별리고, 2018년 조별리그 두 차례 월드컵 무대에서 모두 한국에 이겼다. 올 9월 평가전에선 2-2 무승부였다.

투지가 넘치고 많이 뛰면서 분위기를 타면 경기력이 상승하는 팀이다. 홈그라운드 응원을 등에 업고 꽤나 무서운 전력을 발휘할 것으로 전망된다.

‘미지의 상대’ 남아공, 유럽PO선 마케도니아가 ‘만만’

의외로 남아공은 한국과 한 번도 맞붙어 본 적이 없는 ‘미지의 팀’이다. 남아공이 월드컵 본선에 진출한 건 자국에서 열린 2010년 대회 이후 16년 만이다. 남아공은 지금까지 3차례 월드컵 본선에 올라 한 번도 조별리그를 통과하지 못했다. 이번 대표팀은 아프리카 예선 C조에서 전통의 강호 나이지리아를 제치고 조 선두로 본선 티켓을 거머쥔 터라 쉽게 봐선 안 될 상대다.

유럽 PO 패스D 팀 중에서는 덴마크(21위), 체코(44위), 아일랜드(59위), 북마케도니아(65위) 순으로 랭킹이 높다. 이 중에서 약체인 북마케도니아가 살아남아 본선에 진출한다면 최선이다.

한국의 경기 장소도 정해졌다. 내년 6월 12일 멕시코 과달라하라 아크론 스타디움에서 유럽 PO 패스D 승자와 1차전을 치르고, 19일 같은 곳에서 멕시코를 상대한다. 이어 25일 몬테레이의 BBVA 스타디움에서 남아프리카공화국과 3차전을 벌인다. 경기 시간 등 세부 일정은 7일 오전 2시에 발표된다.

다른 나라를 오가지 않고 멕시코에서만 각각 3경기를 치르는 건 시차가 없고 이동거리가 적어 선수들 체력 등 컨디션 관리에 유리하다. 제23회 대회인 이번 월드컵은 내년 6월 11일부터 7월 19일까지 미국과 캐나다, 멕시코 3개국의 16개 경기장에서 펼쳐진다.

[2026 FIFA 북중미 월드컵 조 추첨 결과(괄호는 FIFA 랭킹)]

▷ A조 = 멕시코(15위) 남아프리카공화국(61위) 한국(22위) 유럽PO 패스D

▷ B조 = 캐나다(27위) 유럽PO 패스A 카타르(51위) 스위스(17위)

▷ C조 = 브라질(5위) 모로코(11위) 아이티(84위) 스코틀랜드(36위)

▷ D조 = 미국(14위) 파라과이(39위) 호주(26위) 유럽PO 패스C

▷ E조 = 독일(9위) 퀴라소(82위) 코트디부아르(42위) 에콰도르(23위)

▷ F조 = 네덜란드(7위) 일본(18위) 유럽PO 패스B 튀니지(40위)

▷ G조 = 벨기에(8위) 이집트(34위) 이란(20위) 뉴질랜드(86위)

▷ H조 = 스페인(1위) 카보베르데(68위) 사우디아라비아(60위) 우루과이(16위)

▷ I조 = 프랑스(3위) 세네갈(19위) 대륙간 PO 패스2 노르웨이(29위)

▷ J조 = 아르헨티나(2위) 알제리(35위) 오스트리아(24위) 요르단(66위)

▷ K조 = 포르투갈(6위) 대륙간 PO 패스1 우즈베키스탄(50위) 콜롬비아(13위)

▷ L조 = 잉글랜드(4위) 크로아티아(10위) 가나(72위) 파나마(30위)