경기도 의정부시 녹양동 2층 단독주택 경매로 10억원1555만→4억9762만원으로 2회 유찰 [영상=이건욱 PD]

“270평인데 말이 되나?!” 의정부 주택, 4억대로 급락[부동산360]

[헤럴드경제=윤성현 기자] 헤럴드경제 부동산360이 이번에 다녀온 경매 매물은 경기도 의정부시 녹양동에 위치한 2층짜리 단독주택입니다. 녹양역과 가까워 교통이 훌륭하고 동부간선도로를 이용하시면 강북 도심까지 1시간 정도 소요되는 서울 접근성이 좋은 매물인데요. 도심에서 벗어나 나만의 텃밭을 가꾸고 싶으신 분들이 계시다면 주목하셔도 좋을 것 같습니다.

지상 2층 규모로 2015년 준공된 이 단독주택은 대지면적만 884㎡(약 270평), 건물면적이 223.9㎡(약 68평)입니다. 이 주택의 가장 큰 특징은 주변에 훌륭한 학군이 있다는 점입니다. 경기도 유일의 과학고등학교인 경기북과학고등학교를 포함해 버들개초등학교, 녹양중학교가 도보로 10분밖에 걸리지 않습니다. 또 근처에는 의정부종합운동장, 녹양보조축구장, 녹양야구장, 실내빙상장까지 있어 각종 체육시설을 이용할 수 있습니다.

감정가 10억원대에 첫 경매가 진행됐지만 두 차례 유찰돼 이번 달 말 4억원대에 세 번째 경매가 이뤄질 예정입니다. 드넓은 토지면적이 매력적인 이 물건의 자세한 특징을 영상을 통해 확인하실 수 있습니다.