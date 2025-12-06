조숙경씨, 자원봉사 시간만 4만5398시간 유방암·갑상선암 극복…병원·박물관서 일해 “봉사하며 즐거움 느껴…할수록 힘이 나”

[헤럴드경제=손인규 기자] “봉사 덕에 지금까지 이렇게 살아있는 것 같아요.”

조숙경(83) 씨는 그러면서 첫 번째 암이 자신을 덮쳤던 40대 중반의 자신을 떠올렸다. 소화가 잘되지 않았고 머리도 자주 아팠다. 결국 병원에서 ‘유방암 3기’ 진단을 받았다. “암”이라는 의사의 말이 실감이 나지 않았다. 무엇보다 가장 먼저 떠오른 건 직장 때문에 강원도에서 혼자 지내는 남편과 엄마의 보살핌이 아직 필요한 고1·중3·중1, 삼남매였다. 그때가 1986년, 마흔네 살에 맞은 청천벽력 같은 소식에 하늘을 보며 ‘쉰 살까지만 살게 해달라’고 빌었다. 조씨에게 찾아온 첫 번째 시련이었다.

그는 치료를 위해 병원에 입원했다. 그때 병원에서 환자들을 위해 일하는 자원봉사자들이 눈에 띄었다. 힘든 일을 돈도 받지 않고 묵묵히 해내는 그들이 존경스러웠다. 조씨는 ‘다시 건강을 되찾게 되면 저걸 해보고 싶다’고 생각했다. 1년 간의 힘든 항암 치료 끝에 기적처럼 새 삶을 얻었다. 자녀를 다 키우고 10년 가까이 지나 그는 병원에 있을 때 다짐했던 생각을 실천에 옮기기로 했다.

그렇게 조씨는 자원봉사자의 삶을 시작했다. 그렇게 지낸 시간이 약 30년. 1996년부터 올해까지 그가 쌓아온 자원봉사 시간은 무려 4만5398시간이다. 일수로 따지면 1891일에 이른다. 어떤 분야에 달인이 되기 위해서는 최소 1만시간의 노력이 필요하다는 ‘1만시간의 법칙’이라는 말이 있는데 이에 빗대면 조씨는 이미 ‘자원봉사의 달인’이라 불러도 무리가 없어 보인다.

최근 헤럴드경제와 만난 조씨는 “건강이 좀 회복된 뒤 내가 치료를 받은 (신촌)세브란스병원에 가서 봉사를 해보고 싶다고 지원했다”며 “처음엔 암센터에서 환자 길 안내를 하다가 이후 안과에서 자원봉사를 했다. 1996년부터 2020년까지 20년이 넘게 했다”고 말했다.

한 회사를 20년 넘게 다니는 것도 쉽지 않은데 돈 한 푼 받지 않는 자원봉사를 30년 가까이 할 수 있었던 원동력은 무엇일까. 조씨는 “세브란스병원처럼 큰 병원에 처음 오면 어디로 가야 할지 막막하다. 그런 분들에게 길 안내를 해주면 고맙다고 인사를 해주는데 그런 감사 인사를 받으면 그렇게 기분이 좋을 수 없다”며 “병원에서도 칭찬을 많이 해주시니까 힘이 나서 하나도 힘든 줄 모르고 했다”고 떠올렸다.

병원에서 ‘자원봉사의 재미’를 알게 된 그는 본격적으로 자원봉사의 길로 접어들었다. 조씨는 병원 자원봉사와 함께 서울 시내 박물관 자원봉사도 시작했다. 국립민속박물관, 서울역사박물관, 국립고궁박물관, 국립현대미술관까지 그는 사실상 ‘자원봉사 투어’를 돌았다.

조씨는 “박물관에서는 도슨트를 하게 됐는데, 관람객에게 설명하려면 역사나 유물에 대해 많은 공부가 필요했다”며 “그런데 그 공부가 너무 재미있더라. 집안 형편이 좋지 못해 대학에 가지 못했는데 공부에 대한 미련이 남아서 그랬는지 더 열심히 공부하게 되더라”고 말했다.

이어 “직장 생활없이 바로 결혼해서 아이들을 낳다 보니 사회생활 경험이 없었다. 자원봉사를 하며 다양한 사람들을 만났는데 그게 나에게는 큰 인생 공부였다”며 “봉사하는 게 하나도 힘들지 않고 그저 즐겁기만 했다”고 웃었다.

하지만 조씨에게 또 한 번의 시련이 찾아왔다. 2012년 몸에 다시 이상이 생긴 것이다. 병원을 찾았더니 이번에는 “갑상선암”이란다. 암이 재발한 것이다. 또 다시 찾아온 치료의 긴 터널을 지나는 동안 그는 자원봉사를 쉴 수밖에 없었다.

조씨는 “(암이) 두 번째라 그런지 항암 치료 과정이 전만큼 어렵거나 힘들지 않았다”고 회상했다. 다행히 치료를 잘 마치고 건강을 회복한 그는 잠시 쉬었던 자원봉사를 다시 시작했다.

조씨는 “갑상선암 수술을 받고 난 뒤 아무래도 듣는 사람이 불편하지 않을까 하는 생각이 들어 도슨트 봉사는 그만두게 됐다”며 “지금은 일주일에 한 번씩 은평구 서울기록원에서 자원봉사를 하고 있다”고 말했다.

조씨의 가족들은 여든이 넘은 모친이 아직도 자원봉사를 하는 것에 걱정이 많다고 한다. 그는 “아이들은 ‘엄마 이제 제발 쉬세요’하고 말리지만, 나는 오히려 자원봉사를 하면서 힘을 얻는다”며 “이제는 아저씨나 아이들도 말리는 걸 포기했다. 봉사는 내 천직이다”고 말했다.

“내가 지금까지 이렇게 살아있는 건 봉사 덕인 것 같아요. 건강이 허락하는 한 봉사하는 삶을 포기하고 싶지 않습니다.”

조씨는 지난달 28일 서울시로부터 우수자원봉사자 인증패를 수여받았다. 그를 비롯한 50명은 2만 시간이 넘는 봉사활동을 통해 이웃의 삶에 희망과 위로를 선사해 온 ‘숨은 영웅’들이다.