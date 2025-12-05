기아 창립 80주년 기념행사 현대차그룹 합류 후 첫 社史 발간 콘셉트카 ‘비전 메타투리스모’ 공개 “영감 줄 수 있는 경험 지속 제공”

“영국의 전설적 탐험가인 어니스트 새클턴은 위기 속에서 진정한 리더십과 포기하지 않는 불굴의 의지, 동료애가 무엇인지 보여주었습니다. 저는 기아의 ‘위대한 여정’에서도 이러한 모습을 볼 수 있었고, 수많은 위기와 어려움을 같이 이겨내며 미래를 꿈꾸었습니다.” (정의선 현대자동차그룹 회장) ▶관련기사 3면

올해 80주년을 맞은 기아가 과거를 정리하고 미래를 열었다. 기아는 현대자동차그룹에 합류한 이후 최초로 사사(社史)를 정리한 ‘기아 80년’을 공개하고, 미래 콘셉트카 ‘비전 메타투리스모’를 공개하며 앞으로의 80년을 이끌어갈 비전을 소개했다.

정의선 현대자동차그룹 회장은 5일 경기 용인시 비전스퀘어에서 열린 기아 80주년 기념행사에서 “기아의 80년은 한편의 서사처럼 위대한 여정이었다”며 “현대자동차그룹을 대표해 지난 80년을 기억하며 함께 해온 모든 분께 깊이 감사드린다”고 소회를 밝혔다.

정 회장은 “김철호 창업자님께서는 오늘날 우리에게는 너무나도 익숙한 ‘모빌리티’라는 단어조차 생경할 당시 자전거에 이어 오토바이, 삼륜차 그리고 최초의 종합 자동차 공장을 설립하고, 마침내 엔진의 국산화까지 이뤄 내시면서 대한민국 모빌리티의 근간을 닦았다”며 “김철호 창업자님이 모빌리티의 근간을 닦으셨다면, 정주영 창업회장님께서는 도로, 선박, 인프라 등 모빌리티 산업이 성장할 수 있는 생태계를 닦으셨다”고 말했다.

그러면서 “기아의 80년은 쉽지 않았지만, 여러분은 기아인 특유의 저력으로 모든 역경을 이겨냈다. 지속가능한 환경을 위한 미래 모빌리티라는 비전을 향한 여정, 이 모든 것은 기아만의 혼이 있기에 가능했다”며 “앞으로 기아가 만들어나갈 미래를 생각하면 가슴이 설렌다. 80년의 헤리티지를 가슴에 품고 100년을 향한 또 하나의 위대한 여정으로 나아가 우리 후대가 자랑스러워할 멋진 미래를 만들어 나가자”고 강조했다.

이날 기아는 브랜드 역사를 총체적으로 정리하고 재조명한 기아 80년을 공개했다. 기아 80년은 기아가 현대자동차그룹에 합류한 이후 처음 발간한 역사서다. 1944년 경성정공을 창립한 이래로 두 바퀴 자전거부터 삼륜차와 승용차, 전기차와 목적기반모빌리티(PBV)까지 기아만의 성장사를 집약했다.

김철호 창업자의 기술입국·산업보국 정신, 기아 회생을 끌어낸 정몽구 명예회장의 품질경영뿐만 아니라 정의선 회장의 디자인 경영과 최근의 ‘기아 대변혁’ 등의 성장 과정을 기아 80년에 빠짐없이 서술했다. 정의선 회장은 2005년 기아의 대표이사 사장에 부임한 뒤, 5년간 기아를 이끌며 글로벌 경영과 혁신을 통해 조직 문화를 바꾸는 디자인 경영을 실천했다.

기아는 새로운 모빌리티 시대를 맞이할 미래 콘셉트카 ‘비전 메타투리스모’도 최초 공개했다. 비전 메타투리스모는 역동적인 주행 성능과 여유로운 실내 공간을 결합해, 이동의 개념을 단순한 주행에서 휴식과 소통으로 확장한 미래 콘셉트카다. 기아는 1960년대 장거리 여행의 매력을 현대적으로 재해석해 운전의 즐거움, 디지털 기술을 활용한 새로운 경험, 그리고 편안한 휴식 공간 등을 콘셉트카에 담아냈다고 설명했다.

외장 디자인은 기아의 디자인 철학이자 상반된 개념의 창의적 융합을 뜻하는 ‘오퍼짓 유나이티드’를 바탕으로 부드러운 표면과 기하학적 요소를 반영한 미래지향적 실루엣을 선보였다. 내장 디자인은 디지털 기술을 통해 인간과 모빌리티의 상호작용을 강화하며, 이동의 순간을 몰입감 넘치는 경험으로 바꿔주는 공간으로 구현했다.

특히, 이번 콘셉트카는 증강현실 헤드업 디스플레이(AR HUD) 기술을 활용해 ‘스피드스터’, ‘드리머’, ‘게이머’ 세 가지 디지털 주행 모드를 탑재했다. AR HUD는 운전자가 별도의 장비를 착용하지 않고, 차량에 탑재된 스마트 글라스를 이용해 가상의 그래픽을 실제 도로 위에 떠 있는 것처럼 입체적으로 볼 수 있는 기능이다.

각 주행 모드는 AR HUD와 스마트 글라스를 바탕으로 동적인 조명, 실감 나는 사운드, 주변 환경을 활용한 가상 레이싱 등 다양한 요소를 결합해 상황에 따라 몰입감 있는 주행 경험을 제공할 예정이다.

카림 하비브 기아 글로벌 디자인 담당 부사장은 “비전 메타투리스모는 역동적인 모빌리티와 사람 중심의 공간을 반영해 기아의 비전을 보여주는 모빌리티”라며 “앞으로도 기아는 기술적으로 앞선 모빌리티뿐만 아니라 감각을 자극하고 영감을 줄 수 있는 경험을 지속해서 제공하겠다”고 말했다. 용인=권제인 기자