UBS보고서…총 2경3000조 보유 글로벌 증시 강세에 1년새 287명↑ 韓 38명→31명…환율영향 지적도

글로벌 증시 강세로 인해 전 세계 억만장자의 수가 1년새 300명 가까이 늘어 올해 2919명이 억만장자 반열에 올랐다.

스위스은행 UBS는 4일(현지시간) 발표한 2025년 억만장자 리포트에서 올해 4월 기준, 전 세계에서 자산 규모가 10억달러(약 1조5000억원) 이상인 자산가의 수가 총 2919명이라고 밝혔다. 이는 1년 전보다 8.8% 늘어난 규모로, 올해 새로 억만장자가 된 이들은 총 287명이다. 1년새 억만장자가 늘어난 규모를 보면 코로나19 팬데믹으로 인한 경기침체에 대응하기 위해 전 세계가 부양책을 쓰면서 자산 가격이 급등했던 2021년 이후 올해가 가장 많은 수준이다.

미국의 생명공학회사 콜로설 바이오사이언스를 창업한 벤 램, 인프라 투자회사 스톤피크 파트너스의 마이클 도렐 공동창업자, 중국 버블티·아이스크림 체인 ‘미쉐빙청’의 창업자인 장훙차오·장훙푸 형제, 가상화폐 트론을 만든 저스틴 선 등이 올해 새롭게 억만장자 대열에 합류했다. 91명은 상속 자산으로 억만장자가 됐다. 올해 억만장자들이 보유한 총자산은 15조8000억달러(약 2경3000조원)로 집계됐다. 이는 1년 전보다 13% 늘어난 규모다.

보고서는 “억만장자들의 연령에 기반한 인구통계학적 추세는 억만장자 상속인 수가 계속 증가할 것임을 시사하는 반면, 기업가들의 미래 재산은 예측하기가 어렵다”고 분석했다.

한편, 한국의 억만장자 수는 31명으로 1년 전(38명)보다 7명 감소했다. 새로 억만장자가 된 사람은 단 한 명이었고, 지난해 억만장자였다 올해 제외된 사람이 8명 있었다. 한국 전체 억만장자의 총보유 자산은 2024년 1050억 달러에서 올해 882억 달러로 16% 감소했다. 보고서에는 구체적인 한국인 억만장자 명단이나 수치 변화 사유가 있지는 않았다.

다만, 개별적인 재산 변동 요인 외에 최근 원화 가치 하락이 일부 인사의 재산 가치를 10억달러 밑으로 평가되게 했을 가능성이 있다.

앞서 포브스가 선정한 한국인 부자 순위에서는 자산 규모가 10억 달러 이상인 인사가 2025년 기준 29명이었다.

도현정 기자