4일 하림 챔피언십 PBA 32강 3:0 완승 강동궁·최성원·산체스·팔라손도 16강行

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘슈퍼맨’ 조재호(NH농협카드)가 김준태(하림)를 완파하고 PBA 16강에 진출했다. 8강 진출을 두고 강민구와 5일 대결한다.

4일 경기도 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 프로당구 25-26시즌 8차투어 ‘하림 PBA-LPBA 챔피언십’ PBA 16강에서 조재호가 김준태를 상대로 세트스코어 3:0으로 완승했다.

조재호는 매 세트 장타를 터트리며 김준태의 기세를 끊었다. 1세트 1이닝부터 7점 장타를 쳐내며 7-1로 앞서나간 조재호는 3이닝부터 연속 득점으로 13-3까지 격차를 벌렸다. 김준태가 6이닝째 6점을 올려 따라붙었지만 조재호는 6이닝째 남은 2점을 마무리, 15-9로 1세트를 따냈다.

조재호는 2세트 12-13 1점차까지 쫓겼지만 조재호는 3개 이닝 공타 후 7이닝째 뱅크샷으로 15-12로 승리했다. 3세트에 조재호는 공타 없이 6이닝 만에 15-5로 이기며 세트스크어 3:0 완승을 만들었다.

‘헐크’ 강동궁(SK렌터카)은 방정극을 상대로 빈틈없는 경기력으로 세트스코어 3:0 승리를 거뒀다. ‘승부사’ 최성원(휴온스)은 응우옌꾸옥응우옌(하나카드)을 3:1로 제치고 16강 티켓을 거머쥐었다. 4차투어 우승자 이승진은 풀세트 접전 끝에 선지훈(우리금융캐피탈)을 제압하고 16강에 올랐다.

스페인 강호들 중에선 다니엘 산체스(웰컴저축은행)와 하비에르 팔라손(휴온스)이 각각 황형범과 아드난 윅셀(튀르키예)을 세트스코어 3:1로 돌려세우고 16강 대열에 합류했다. 조건휘(SK렌터카) 엄상필 강민구(이상 우리금융캐피탈) 응오딘나이(베트남·SK렌터카) 모리 유스케(일본·에스와이) 로빈슨 모랄레스(콜롬비아·휴온스) 김현우(NH농협카드) 신대권 임완섭이 16강 진출을 확정했다.

조재호는 16강전에서 강민구와 맞붙게 된다. 이 경기 승자는 최성원-팔라손 대결의 승자와 8강전을 벌인다. 산체스는 엄상필, 강동궁은 박주선과 8강 진출을 놓고 싸운다.

이날 함께 진행된 LPBA 8강전 승자는 김예은(웰컴저축은행)-김민아(NH농협카드), 김보미(NH농협카드)-강지은(SK렌터카)의 준결승 대진이 완성됐다.