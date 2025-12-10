서울시 제12차 정비사업 통합심의위원회

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울 은평구 불광동 238번지 일대에 북한산을 조망하는 2425세대 대단지가 공급된다. 경의중앙선 수색역 인근 수색8구역 또한 620세대 공동주택을 공급하는 정비사업이 내년 착공을 추진한다.

5일 서울시는 전날 열린 제12차 정비사업 통합심의위원회에서 불광제5주택재개발 정비사업을 위한 건축·경관·교육·교통·공원 분야에 대한 변경 심의(안)을 조건부 의결했다고 밝혔다. 같은 날 진행된 수색·증산 재정비촉진지구 수색8구역 주택재개발 정비사업(변경)을 위한 통합심의(안)은 통과됐다.

불광동 238번지 일대는 저지대 상습 침수구역에 위치한 열악한 저층 주거지역이다. 불광5구역은 2023년 3월 서울시 주거지역에 대한 높이 규제 폐지로 금번 통함 심의로 최고 24층에서 최고 35층으로 층수가 높아졌다. 용적률 235%, 2387세대에서 용적률 249%, 2425세대로 38세대가 증가됐고 도시미관 및 통경축을 확보를 위해 건축물은 32개동에서 23개동으로 축소됐다.

현재 주민이주가 진행되고 있어 2030년에는 사업준공 및 2425세대의 입주가 가능할 것으로 보인다.

최진석 서울시 주택실장은 “불광5구역은 이번 통합심의 통과로 은평구의 지역적, 환경적 문제점이 해결되는 주택단지로 조성되는 동시에 서울시 도시기본계획을 통하여 사업성도 확보하게 됐다”고 설명했다.

수색8구역은 지하3~지상29층 공동주택 8개동 620세대(임대 90세대 포함)와 근린생활시설, 부대복리시설이 조성될 예정이다. 특히 대상지와 인접한 수색변전소 지중화 공사가 2026년 마무리되면 수색8구역뿐 아니라 지구 전체의 인프라 개선 효과가 커질 전망이다.

단지 배치는 기존 지형에 순응해 점진적으로 낮아지는 외곽 스카이라인 계획으로 주변 환경과 조화를 이루게 했다. 단지를 관통해 반홍산을 향한 열린 통경축도 확보한다. 금번 심의에서는 경사지 1층에 계획된 필로티 내부 활용도 증진과 공공보행통로를 효율적으로 계획할 것을 주문했다.

수색8구역에는 반홍산과 봉산이 위치해 친환경 복합 도심형 주거단지로 조성된다. 또 인근에 미래형 공공도서관과 종합사회복지관이 건립될 예정으로, 지역 주민을 위한 공공시설이 대폭 확충된다.

서울시는 대상지 사업시행계획 변경인가와 관리처분계획 변경인가 절차를 신속히 진행해 예정된 내년 착공 일정을 차질없이 추진할 계획이다.

최 실장은 “수색·증산 재정비촉진지구에서 사업성이 낮아 사업추진이 어려웠던 수색8구역이 사업성을 확보하고 착공을 앞두게 돼 주민들의 기대가 크다”며 “앞으로도 신속한 주택 공급에 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.