한은 ‘10월 국제수지(잠정)’ 발표 전월비 반토막…전년비 27.6%↓ “추석 효과 등 일시적 요인 영향” 금융계정은 68.1억 순자산 증가 美 증시 호황에 주식 2.1배 늘어

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난 10월 긴 추석 연휴에 경상수지 흑자가 9월보다 절반가량 줄어든 68억1000만 달러(약 10조원)로 집계됐다. 전년 동기와 비교해도 27.6% 줄었다. 미국 주식 투자 열풍에 주식 달러 순자산은 한 달 새 2.1배 늘었다.

5일 한국은행이 발표한 ‘2025년 10월 국제수지(잠정)’ 통계에 따르면 지난 10월 경상수지는 68억1000만 달러 흑자를 기록했다. 직전 월(134억7000만 달러)과 비교하면 49.4%가량 줄었다. 전년 동기(94억 달러)와 비교해도 27.6% 줄었다.

월 기준 지난 4월(57억100만 달러) 이후 6개월 만에 최저치다. 10월 기준으로는 2022년(7억6000만 달러) 이후 3년 만에 최저다.

한은은 “추석 효과 등 일시적 요인으로 흑자 규모가 전월 대비 축소됐다”고 설명했다. 지난 10월 3일 개천절과 6일 추석이 주말을 사이에 두고 이어지면서 추석 연휴가 7일에 달했다. 작년 10월과 비교해도 올해 10월에는 영업일 수가 크게 줄었다. 작년에는 추석이 9월에 있었다.

항목별로 보면 상품수지는 수출이 558억8000만 달러로 전년 동월 대비 4.7% 줄었고, 수입은 480억6000만 달러로 5% 줄면서 78억2000만 달러 흑자를 봤다. 서비스수지는 여행, 기타사업서비스 등을 중심으로 37억5000만 달러 적자를 기록했다.

한은은 “상품수지는 추석효과에 더해 선박수출 조정으로 흑자 규모가 줄었고, 추석 등 장기 연휴로 출국자 수가 늘며 여행수지 적자폭이 확대됐다”고 말했다.

본원소득수지는 배당소득을 중심으로 29억4000만 달러 흑자를 봤고, 이전소득수지는 1억9000만 달러 적자였다.

한편, 10월 금융계정은 68억1000만 달러 순자산이 증가했다. 전월(129억 달러)과 전년(125억9000만 달러)보다 흑자 폭이 각각 47.2%, 45.9%씩 줄었다.

직접투자에서 내국인의 해외투자가 18억8000만 달러 증가했고, 외국인 국내투자는 1억5000만 달러 늘었다. 증권투자에서도 내국인의 해외투자가 주식을 중심으로 172억7000만 달러 늘었다. 외국인의 국내투자는 주식을 중심으로 52억 달러 증가하는 데 그쳤다.

파생금융상품은 11억3000만 달러 증가했다. 기타투자에서는 대출을 중심으로 자산이 105억7000만 달러 줄고, 부채는 차입을 중심으로 42억2000만 달러 늘었다. 준비자산은 66억7000만 달러 증가했다.