4일 오후 수도권 중심 최대 6㎝ 넘는 첫눈 한파로 내일 출근길 빙판 우려

[헤럴드경제=차민주 기자] 4일 오후 수도권을 중심으로 최대 6㎝가 넘는 첫눈이 내리며 퇴근길 시민들이 많은 불편을 겪었다.

수도권기상청에 따르면 경기지역에는 오후 8시 30분 현재 용인·평택·이천·안성·양평·여주 등 6개 시군에 대설주의보가 내려져 있다.

대설주의보는 한때 도내 31개 시군 전역으로 확대됐으나 오후 7시 30분~8시 30분 25개 시군의 주의보가 차례로 해제됐다.

대설주의보는 24시간 동안 눈이 5㎝ 이상 쌓일 것으로 예측될 때 내려진다.

현재까지 적설량은 하남 덕풍동 6.6㎝, 구리 토평동 6.5㎝, 가평 청평면 6.4㎝, 포천 자작동 6.1㎝, 군포 금정동 4.7㎝, 수원 권선구 4.2㎝ 등이다.

눈발은 북부 지역부터 남부지역으로 점차 잦아드는 모양새다.

기상청은 경기 북동부에 3~8㎝, 나머지 수도권 지역에는 2~6㎝의 눈이 더 내릴 것으로 내다봤다.

눈은 퇴근 시간대인 오후 6시 전후로 가장 거세게 쏟아졌다. 폭우처럼 내리는 눈에 도로 풍경은 삽시간에 설원으로 변했고, 차선이 가려지고 사이드미러에까지 눈이 쌓이는 통에 차들이 거북이 운행을 했다.

저녁 시간을 맞아 분주히 움직이던 배달 오토바이들도 발이 묶였다.

오토바이가 눈길에 미끄러져 도로 위에 쓰러지는 사고도 속출했고, 운전을 포기한 체 내려서 오토바이를 끄는 기사들도 더러 보였다.

경기남부경찰청에는 교통 불편 관련 신고 400여 건이 접수됐다.

인명피해로 이어진 사고는 확인되지 않았으며, 대부분 크고 작은 접촉 사고와 언덕길 제설 요청 신고 등으로 파악됐다.

눈이 내리는 시점의 기온은 영하 2도~영상 2도에 머물겠으나, 5일 새벽 최저기온은 지역별로 영하 11도까지 떨어질 것으로 예상돼 출근길 혼잡과 함께 빙판길 안전사고도 우려된다.

경기도는 이날 오후 6시 자연재난대책팀장을 상황관리총괄반장으로 하는 재난안전대책본부 비상 1단계를 발령하고 첫 강설에 대비했다.

도는 이번 겨울철 폭설에 대비해 작년보다 39% 많은 제설장비 8천791대를 확보하고 제설제 24만t을 준비했다.

자동염수분사장치는 작년 대비 92곳 증가한 846곳(383.3㎞ 구간)을, 도로 열선은 28곳 증가한 74곳(11.8㎞구간 )를 운영한다.

기상청 관계자는 “경기 남부지역에는 오늘 늦은 오후부터 밤까지 눈이 집중될 것으로 보인다”며 “내린 눈이 얼어붙은 곳이 있겠으니 보행 및 교통안전에 유의해달라”고 당부했다.