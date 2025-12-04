[헤럴드경제=박종일 선임기자]전국 곳곳에 한파주의보가 내려진 가운데 서울 강서구(구청장 진교훈)에 어려운 이웃을 위한 따뜻한 나눔이 전해져 지역사회를 훈훈하게 하고 있다.

구는 4일 구청에서 진교훈 구청장과 대방그룹 관계자 등이 참석한 가운데 ‘이웃돕기 성금 전달식’을 열었다.

대방그룹(대표이사 구찬우, 회장 구교운)은 기초생활수급자, 장애인 등 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 써달라며 성금 5000만 원을 기탁했다.

기부금은 서울사회복지공동모금회를 통해 복지시설과 저소득 주민에 전달될 예정이다.

강서구 마곡지구에 둥지를 튼 대방그룹은 지난 2008년부터 꾸준히 이웃사랑을 실천하고 있다. 지난해에도 이웃돕기 성금 5000만 원을 기부했으며, 현재까지 누적된 성금은 총 5억 5000만 원에 달한다.

진교훈 구청장은 “올해도 어김없이 따뜻한 나눔에 동참해 주신 대방건설에 깊이 감사드린다”며 “구에서도 어려운 이웃들의 따뜻한 겨울나기를 위해 더욱 세심히 챙기겠다”고 말했다.