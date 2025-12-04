[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 보건복지부가 주관한 올해 아동보호체계 구축 평가에서 최우수상을 수상했다고 4일 밝혔다.

이번 평가는 전국 229개 시·군·구를 대상으로 아동보호 조직과 인력, 아동보호서비스 제공 실적 등을 심사해 이뤄졌다.

대구 달서구는 아동복지시설, 대구가정위탁지원센터, 자립지원전담기관 등 지역 유관기관과 긴밀하게 협업하며 아동 보호를 위한 공공·민간 외부 협력체계를 공고히 구축해 왔다.

출산부터 자립까지 아동의 생애주기 전반을 고려한 다양한 보호·지원 사업을 마련해 달서구형 아동보호체계를 체계적으로 추진한 점이 높은 평가를 받았다.

또 달서구는 지역에 뿌리내린 공동육아 문화 전통을 현대적으로 계승해, 아이들이 안전하고 존중받는 환경에서 자랄 수 있도록 긍정 양육문화를 확산하는 데 힘쓰고 있다.

이태훈 대구 달서구청장은 “아동보호를 위해 헌신해 주신 모든 유관기관과 전담공무원들에게 깊은 감사를 드린다”며 “앞으로도 더욱 촘촘하고 세밀한 아동보호정책을 통해 모든 아이들이 신속히 보호받고 존중받는 ‘긍정 양육 달서구’를 만들어가겠다”고 말했다.