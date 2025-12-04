피난 안전 구역에 시범 운영…재난 대응 강화 기존 소방 방재 시스템에 24시간 백업 통신 결합

[헤럴드경제=신현주 기자] 롯데물산이 롯데월드타워에 국내 육상 1호로 스타링크를 도입했다고 4일 밝혔다.

롯데물산은 롯데월드타워 지하 1층 종합방재센터와 22층 피난 안전 구역 총 2곳에 스타링크존(Starlink Zone)을 설치해 시범 운영한다. 향후 나머지 피난 안전 구역과 단지 내 인파가 몰리는 지역까지 확대할 예정이다.

롯데물산은 스타링크 도입으로 24시간, 365일 끊기지 않는 백업 통신을 구축하게 됐다. 이를 계기로 고도화된 재난 대응 시스템을 갖춘다는 계획이다.

재난 등 비상 상황에서 지상 기지국에 장애가 생기면 층간 및 건물 내·외부 소통이 어려워 초기 대응이 어렵다. 스타링크 저궤도 통신은 지상 기지국, 해저 케이블 없이도 통신할 수 있다. 지상 기지국의 화재나 공사 중 실수로 통신망이 유실돼도 인터넷을 이용할 수 있다.

한편 롯데물산은 롯데월드타워 설계 때부터 안전 관련 투자를 이어가고 있다. 롯데월드타워의 피난 안전 구역은 벙커(bunker) 수준으로 견고하다는 설명이다.

현행 건축법상 30개 층마다 1개소를 마련하지만, 롯데월드타워에는 20개 층마다 5개소가 마련돼 있다. 화재 발생 시 바깥과 완전히 차단되어 2시간 방화가 가능하고 신속한 탈출을 돕는 피난 전용 승강기가 총 19대 마련돼 있다.

롯데물산은 스타링크 외에도 IT를 활용해 재난사고를 예방하고 있다. 롯데물산은 롯데월드타워·몰에 피플카운팅(People Counting) 시스템을 도입해 AI 알고리즘으로 밀집도와 위험 수준을 관리 중이다. 3D모델링 기반 피난 시뮬레이션도 실시해 사고 발생 시 피난 가이드라인을 상세하게 구축했다.