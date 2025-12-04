美측과 5시간 협상한 푸틴 “종전안 일부만 동의 가능” 러시아, 포크로우스크 점령 주장…협상우위 노린 전략

[헤럴드경제=정목희 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 특사단이 지난 2일(현지시간) 우크라이나 종전안을 놓고 5시간에 걸친 밤샘 협상을 마무리한 가운데, 회담 직전 러시아가 “도네츠크 요충지를 제압했다”고 발표한 배경에 관심이 쏠린다.

러시아군 총참모장 발레리 게라시모프는 지난달 30일 푸틴 대통령에게 “크라스노아르메이스크(우크라이나명 포크로우스크)와 하르키우주의 보우찬스크를 해방했다”고 보고했다. 러시아 국방부는 포크로우스크 중심부에 러시아군이 국기를 게양하는 영상을 공개하며 ‘진전’을 과시했다. 푸틴 대통령은 “러시아군이 거의 모든 방향에서 전진하고 있다”고 격려했다.

포크로우스크는 우크라이나군의 전선 보급기지이자 최대 격전지 중 하나다. 러시아가 해당 지역을 확보할 경우 도네츠크주 내 우크라이나 통제 지역으로 진격하는 교두보를 얻게 된다. 서방 언론들은 러시아의 점령 주장에 대해 “협상을 유리하게 끌고 가려는 전략적 카드”라고 분석했다.

다만 우크라이나군은 “시가전이 계속 중이며 러시아군 공격을 격퇴하고 있다”며 러시아의 점령 주장을 “정보 조작”이라고 반박했다.

푸틴 대통령은 우크라이나 동부 돈바스 지역(도네츠크·루한스크)의 완전 장악을 목표로 하고 있다. 러시아는 이미 루한스크주의 대부분을 확보했으며, 푸틴 대통령은 지난달 27일 기자회견에서 우크라이나군 철수를 요구하며 “철수하지 않으면 무력으로 목표를 달성하겠다”고 경고했다. 일본 니혼게이자이신문(닛케이)은 “러시아가 도네츠크주 점령지를 넓혀 미국과의 평화협상에서 주도권을 쥐려는 의도”라고 분석했다.

한편 지난 2일 모스크바 크렘린궁에서 열린 미국 특사단과 푸틴 대통령의 회담은 미국이 제시한 평화안의 방향성과 핵심 쟁점을 둘러싸고 양측 입장차를 확인하는 데 그쳤다. 이날 회담은 미국 측에서 스티브 위트코프 백악관 중동 특사와 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너가 참석했다. 러시아 측은 푸틴 대통령과 유리 우샤코프 대통령 외교보좌관 등이 배석했다. 위트코프 특사의 방러는 지난해 8월 이후 처음이다.

러시아는 미국 제안 가운데 수용 가능한 부분이 “일부에 불과하다”는 입장을 전달한 것으로 알려졌다. 특히 영토 문제에서는 접점을 찾지 못했다. 우샤코프 보좌관은 “세부 조건보다는 큰 틀의 방향만 논의됐다”며 “앞으로 해결해야 할 과제가 매우 크다”고 밝혔다.

이번 협상에서 가장 큰 난제는 역시 영토 문제였다. 미국이 처음 우크라이나에 제시한 평화안 28개항에는 우크라이나의 일부 영토 양보, 주요 무기 포기, 나토 가입 포기의 헌법 명시 등 사실상 항복 조건에 가까운 내용이 포함돼 있었다. 이는 푸틴 대통령이 강조하는 “위기의 근본 원인 제거”를 반영한 것이었다.

그러나 유럽 주요국과 우크라이나의 강한 반발 이후 미국은 지난달 23일 스위스 고위급 협의에서 해당 안을 수정했다. 수정안은 동부 영토 양보를 전제로 하지 않고, 현재 전선을 협상 기준점으로 삼는 방향으로 조정된 것으로 알려졌다. 그럼에도 러시아는 미국의 수정안에 만족하지 않고 있으며, 양측 모두 영토 문제를 둘러싼 입장 차를 좁히지 못한 것으로 전해졌다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 1일 프랑스 파리를 방문해 에마뉘엘 마크롱 대통령과 만나 미국 종전안과 일부 국가의 정전 감시 역할 등에 대해 협의했다. 그는 “평화 협상에서 가장 어려운 부분은 영토 문제”라며 영토 양보는 불가하다는 원칙을 다시 확인했다.

젤렌스키 대통령은 미·러 회담 결과를 분석한 뒤 트럼프 대통령과의 정상회담 개최도 요청할 계획이라고 밝혔다. 우크라이나는 국제사회와의 공조 강화를 통해 협상 과정에서 자신들의 입지를 잃지 않겠다는 방침이다.