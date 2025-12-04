정부 주최 산업 역군 초청 오찬 행사 참석 무역의 날 맞아 90여 명 초청

[헤럴드경제=권제인 기자] 손경식 한국경영자총협회 회장은 4일 정부에서 주최한 산업 역군 초청 오찬 행사에 경제계를 대표해 참석했다.

이번 행사는 무역의 날을 맞아 조선, 자동차, 섬유, 전자, 기계, 방산, 해운 등 다양한 분야에서 대한민국 경제발전에 헌신해 온 산업 역군들을 재조명하고 그들의 노고에 대한 감사를 전하기 위해 마련됐다.

이날 정부는 수십 년간 장기 재직하며 산업을 일궈온 90여 명의 산업 역군을 오찬에 초청했다. 구로공단 1세대 여성 노동자 등 산업 현장 최일선 역군부터, 첫 국산차 포니 개발 주역 등 우리 산업을 이끌어 온 주역들이 참석했다.

이 자리에는 ▷1973년 포항 1고로 첫 쇳물 생산 현장을 지킨 이영직 씨 ▷1975년 최초의 국산차 포니 탄생의 주역 이충구 씨 ▷구로공단 1세대 미싱사 강명자 씨 ▷대를 이은 선박 도장 부자(父子) 백종현·백승헌 씨 ▷지상화기 17종의 국산화에 기여한 K-방산 명장 박정만 씨 ▷초기 파독 광부로서 현지에서 배운 기술력을 국내에 전수한 심극수 씨 ▷수십 년간 바닷길을 개척해 온 수출 역군 박정석·나성철 씨 등이 함께했다.

참석자들은 자유로운 분위기 속에서 일터에서의 경험과 앞으로의 방향에 대한 의견을 공유했다. 47년간 방산 제품의 첨단 열처리 공정 국산화를 주도한 김기하 명장은 “기술 습득 방법도, 설비도 많이 부족했던 환경에서 하루하루 시행착오를 거치며 지금까지 왔다”고 회상했다.

아버지의 뒤를 이어 조선 분야 명장으로 선정된 아들 고민철 씨는 “지난 세대 선배들이 쌓아온 바탕 위에서 더 나은 미래를 만들겠다”며 “다음 세대가 더 편하고, 더 안전하며, 더 당당하게 자기 일을 해낼 수 있도록 성장해 나가겠다”는 다짐을 밝혔다.

손 회장은 “대한민국이 세계가 인정하는 산업·수출 강국으로 성장할 수 있었던 것은 철강, 조선, 자동차를 비롯한 주력 제조업과 전자, 반도체 같은 첨단산업의 현장에서 묵묵히 우리 경제의 기틀을 세우신 산업 역군들의 땀과 기술, 그리고 헌신 덕분”이라고 강조했다.

이어 “산업 역군 여러분은 기록되지 않았지만, 결코 잊어서는 안 되는 산업 영웅들이며 여러분의 손길 하나하나가 모여 한강의 기적을 만들었다”며 “경제계를 대표해 깊이 감사드리며 앞으로도 여러분이 일군 기술정신과 장인정신을 바탕으로 대한민국 경제의 새로운 도약을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.