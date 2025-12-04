차량정보·할인특약 자동반영

토스는 ‘차보험 비교·추천 서비스 2.0(이하 차보험 2.0)’의 이용자 수가 개편 이후 5배 증가했다고 4일 밝혔다.

토스는 차보험 2.0 비교 데이터 서비스의 이용자 수가 개편 전인 2월 대비 11월 말 기준 5배 증가했다고 분석했다. 지난 3월 금융위원회가 추진한 ‘차보험 비교·추천 서비스 2.0’ 도입 이후 토스가 보험료 계산의 정확도와 신뢰성을 높여온 영향이라고 소개했다.

11월 말 기준으로 이전 가입 보험료보다 더 저렴한 조건을 확인한 고객도 이용자 중 절반에 달했다. 차량 정보와 할인특약(대중교통·만보기 등)을 자동으로 반영해 이용자가 직접 입력하지 않아도 받을 수 있는 할인이 적용되도록 개선한 결과다. UI·UX를 개선해 보험료를 더 빠르고 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

같은 기간 이용자 2명 중 1명은 가장 저렴한 상품으로 중소형 보험사의 상품을 안내받았다. 보험료를 확인한 뒤 실제 보험사 가입 페이지로 이동한 이용자 비율도 11월 말 기준 약 60%로 비교 결과가 실제 가입으로 이어졌다.

이번 성과를 놓고 소비자의 보험 선택과 가입 과정 전반을 더 간편하고 정확하게 만들기 위해 진행해 온 서비스 개선의 결과라고 분석했다. 기술을 기반으로 이용자가 보다 합리적이고 투명한 기준에서 보험을 선택할 수 있도록 지속적으로 고도화 작업을 이어갈 예정이다.

토스 관계자는 “정확한 보험료 계산과 자동화된 할인 검증 덕분에 이용자들이 체감하는 혜택이 더욱 커졌다”며 “앞으로도 소비자가 합리적인 기준에서 자동차보험을 비교하고 선택할 수 있도록 기술 기반의 개선을 이어가겠다”고 말했다. 정호원 기자