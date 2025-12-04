동화기업, 영양군과 첫 협약…“다른 지자체로 확대” 불탄부분 떼면 일반목재와 동일…90% 벌채돼 소각

산불 피해목재의 건축자재·가구재 활용이 본격화된다. 목재 자급률 향상과 함께 산불 피해지역의 복구와 경제회복에도 기여할 것으로 기대된다.

목질자재 회사 동화기업(대표 채광병)은 경북 영양군과 산불피해목 재활용 관련 첫 업무협약을 했다고 4일 밝혔다.

피해목은 외관상 그을림이 있을 수 있으나 내부 품질에는 문제가 없어 건축용 내·외장재로 충분히 활용할 수 있다고 한다. 실제 지난달 ‘2025 APEC 정상회의’ 때 쓰인 협찬가구들이 안동시, 영양군, 의성군에서 발생한 피해목으로 제작됐다.

피해목은 탄화된 수피를 제외하면 일반목재와 마찬가지로 활용 가능하다고 산림청은 밝히고 있다. 이를 활용하지 않고 방치할 경우 산사태 등 2차 피해를 유발한다. 이 때문에 약 90%가 소각 처리된다. 또 목재로서의 가치도 빠르게 훼손되기에 신속한 벌목과 활용이 필요하다고 한다.

목재자급률이 독일 53%, 일본 41%인데 비해 우리나라는 18.6% 밖에 되지 않아 새로운 목재 수급전략도 절실하다. 동화기업은 피해목을 재활용해 생산한 파티클보드(PB)와 중밀도섬유판(MDF)을 APEC용 가구회사에 납품한 적 있다.

피해목은 수입목재는 물론 국산 일반목재와 비교해도 가격이 상당히 저렴한 편이다. 따라서 목재제품으로 제조해도 품질은 물론 가격경쟁력도 높은 것으로 알려진다.

동화기업은 피해목 재활용 협약을 경북, 경남 등 다른 지자체와도 확대할 방침이다.

이 회사는 “벌목된 피해목으로 PB를 제작해 가구회사에 시범 공급했다. 영양군과 협력을 통해 업사이클링을 실천하고 산림자원 순환체계를 함께 구축할 예정”이라며 “산불피해를 입은 다른 지자체들과도 활용범위를 넓시고자 하는 의지를 갖고 노력 중”이라고 밝혔다.

오도창 영양군수는 “피해목의 가치를 높이고 산림회복의 기반을 마련하게 됐다. 민관협력을 바탕으로 산림자원의 선순환 구조와 지역경제 활성화를 함께 이뤄내겠다”고 전했다.

건축·가구재로 폭넓게 쓰이는 PB와 MDF는 폐목재와 원목·제재부산물 등을 원재료로 생산된다. 목재를 장기간 고정된 형태로 보존하기에 제품 내 탄소를 저장, 탄소저감에도 기여할 수 있다.