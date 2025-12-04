[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 김정난이 미주신경성 실신 이후 근황을 전했다.

김정난은 3일 자신의 유튜브 채널에서 “기사가 그렇게 많이 날 거라고는 상상도 못했다. 제목을 너무 자극적으로 썼다”고 말했다.

그는 “내가 거의 죽음의 기로에 있었던 것처럼 하고, 성형외과에 가서 턱 수술했다고 썼는데 너무 웃겼다”며 웃었다.

앞서 김정난은 미주신경성 실신으로 턱을 다쳐 응급실에 갔다고 털어놓은 바.

당시 그는 “침실 옆에서 나도 모르게 졸도하면서 협탁 모서리에 턱을 찧었다”며 “혹시 뇌출혈이 왔을까 봐 CT와 엑스레이를 찍었다. 잘 봉합하는 성형외과에 가서 봉합했다”고 전했다.

이후 안부 전화를 많이 받았다는 김정난은 “기사를 보고 이웃에서 괜찮냐고 선물을 사서 우리집 문 앞에 걸어놨더라. 그걸 보고 감동 받아서 내가 SNS에 올렸다. 효소 3박스에 쪽지를 써서 그 집 문 앞에 걸어놨다”고 말했다.

그러면서 “이제 그런 일이 있으면 안 된다. 이번에 느낀 게 많다”며 “한 번 큰일을 겪고 나니까 제일 먼저 드는 생각이 ‘내 고양이들은 어떻게 되는 거지?’ 이 생각밖에 안 들었다. 너무 무서웠다”며 당시 심정을 전했다.

그는 “내가 우리 애들을 지키려면 나부터 좀 보살펴야겠다는 생각이 들어서 이제는 배가 좀 나와도 어쩔 수 없다는 생각이 든다”며 일주일 전부터 식단과 운동으로 건강관리를 시작했다고 밝혔다.

이어 계란 카레를 만들어 먹은 그는 “턱을 다쳐서 입을 크게 못 벌린다. 딱딱한 거나 질긴 거는 전혀 못 씹어서 부드러운 걸 먹어야 된다. (계란 카레는) 부담 없는 음식이라 소화도 잘되고 더부룩할 일도 없다”고 전했다.