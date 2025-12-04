[헤럴드경제=김성훈 기자] 경남 창원시 한 모텔에서 흉기 난동으로 중학생 2명을 포함한 3명이 숨지고 1명이 크게 다친 사건과 관련해 계획범행 정황이 드러났다.

4일 경남경찰청에 따르면, 20대 피의자 A 씨는 3일 오후 2시43분께 사건이 벌어진 창원시 마산회원구 한 모텔 인근 마트에서 흉기를 구입한 후 곧바로 범행 장소인 모텔로 이동했다.

A 씨는 중학생 B 양에게 연락을 했고, C 양, D 군, E 군(모두 중학생)과 놀던 B 양은 C 양과 함께 모텔로 갔다. B·C 양은 오후 4시 24분께 모텔 입구에서 A 씨를 만나 함께 객실로 올라갔다.

A 씨와 B·C 양은 약 2주 전 SNS 오픈채팅방으로 알게 돼 이전에도 한 차례 만났다. A 씨는 B 양에게 호감을 보이며 계속 연락했고 이날도 B 양을 모텔로 불렀다.

모텔 객실에서 A 씨는 C 양에게 잠시 밖으로 나가달라고 해 C 양은 문밖으로 나왔다.

이후 객실에서 ‘쿵’하는 소리가 들리자 불안을 느낀 C 양은 D·E 군에게 연락해 도움을 요청했다.

D·E 군이 모텔에 들어간 경위는 아직 파악되지 않았다. 이 모텔은 정문에는 CCTV가 있지만 D·E 군이 들어간 후문에는 CCTV가 없다.

A 씨는 이후 문을 열어준 뒤 C 양 등을 안으로 들였고 시비가 붙자 범행을 저질렀다.

범행 당시 B 양은 112에 전화해 신고했다. 별다른 신고 내용을 알리지 않았지만, 범행 상황이 수화기 너머로 들려 경찰에 전달됐다고 한다. 경찰은 고함과 함께 “하지 마”라는 소리를 듣고 긴급상황으로 판단, 소방에 공동 대응을 요청했다. 이후 C 양도 경찰에 신고해 모텔 위치를 알려줬다.

소방당국이 현장에 도착했을 때는 모텔 건물 앞에 A 씨가 추락한 상태였으며 모텔 화장실 내부에서 B 양과 D·E 군이 흉기에 찔린 상태로 발견됐다. 이들 4명 모두 병원으로 옮겨졌으나 A 씨, B 양, D 군은 숨졌다. E 군은 중상을 입고 치료 중이다.

경찰은 C 양을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.