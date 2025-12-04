정은혜 작가 전시회 ‘어메이징 아웃사이더 아트센터’ 방문

[헤럴드경제=서영상 기자] 김혜경 여사는 발달장애인 정은혜 작가의 전시를 관람하고 “어려움 속에서도 예술로 세상과 소통하며 자신의 길을 개척해 가는 여러분의 용기와 열정에 깊은 감동을 받았다”고 밝혔다.

4일 대통령실에 따르면 김 여사는 전날 정 작가의 전시가 열린 경기도 양평 ‘어메이징 아웃사이더 아트센터’를 방문해 “발달장애인들이 지역사회에서 자립하고 역량을 펼칠 수 있도록 지속 지원하겠다”고 말했다.

이번 방문은 발달장애인에 대한 인식 개선과 지역사회 자립 지원을 격려하기 위한 자리로, 정 작가를 비롯해 조영남·박종선·임우진·이찬우·김나연 작가와 어머니들이 함께했다.

김 여사는 정 작가와 남편 조 작가, 어머니 장차현실 씨의 안내를 받으며 작품을 관람했다. 김 여사는 작품 속에 담긴 정 작가의 삶과 역경, 독창적 시선에 깊은 감동과 공감을 표했다.

이어진 차담회에서 김 여사가 “계속 그림만 그리면 지겹지 않느냐”고 묻자, 작가들은 “하루 종일 그려도 행복하다”, “왕복 5시간 통근이 힘들어도 그림을 그리는 시간만큼은 즐겁다”고 답했다.

어머니들은 “그림은 이들에게 세상과 소통하는 창구이며, 예술노동을 통해 무용한 존재가 아니라 생산적 존재가 된다”면서 예술노동을 지원하는 공공일자리 제도의 지속 확대를 희망했다.

김 여사는 “방송을 통해 정은혜·조영남 작가의 연애와 결혼을 보며 깊은 울림을 받았다”며 “오늘 나눈 이야기들이 더 많은 국민에게 전달돼 발달장애인 인식 개선으로 이어지길 바란다”고 밝혔다.