수백억대 투자리딩방 검거 핵심 정보 제공 역대 특별검거보상금 지급 액수 중 최고액

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 대규모 투자리딩방 사기 조직 검거에 이바지한 시민에게 역대 최고 수준의 검거보상금을 지급했다.

경찰청 국가수사본부는 최근 수백억원대 투자리딩방 사기 조직을 검거하는 과정에서 결정적인 제보를 한 시민에게 특별검거보상금 1억원을 지급했다고 4일 밝혔다.

이는 경찰이 지난 7월 보이스피싱·마약 등 조직범죄 신고 활성화를 위해 특별검거보상금 제도를 도입한 이후로 최대 지급액이다.

경찰은 이번 사건과 별도로 불법대부업 조직 사건과 조직성 강도상해 사건 제보자들에게도 각각 4000만원과 1300만원을 지급했다고 설명했다.

특히 1억원과 4000만원의 검거보상금을 받게 된 제보자들에게는 박성주 국가수사본부장이 직접 감사장과 보상금을 전달했다고 한다.

경찰청은 제도 도입 이후 보이스피싱·투자리딩방 사기 조직, 대규모 마약류 밀반입·유통 조직, 수십억원대 불법 도박장 개설 조직 등 사회적 파급력이 큰 사건을 중심으로 보상금 지급을 심사해 왔다.

현재까지 총 22건, 5억6600만원 규모의 범인 검거보상금을 지급 심사했으며 이 가운데 특별검거보상금 심사는 총 7건, 3억원 규모다.

박 본부장은 “국민의 적극적인 신고와 제보가 악성 조직성 범죄 근절의 핵심 동력”이라며 “보상금 제도를 더욱 활성화해 마약·보이스피싱 등 민생 침해 조직범죄 근절에 적극 활용할 예정”이라고 밝혔다. 그러면서 “제보자의 신변 보호에도 만전을 기할 것”이라며 “국민 여러분의 많은 신고와 제보를 부탁드린다”라고 당부했다.