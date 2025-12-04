광명시흥 첨단산단에 수열에너지 공급을 위한 실시협약 체결

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국수자원공사(K-water)는 3일 경기도 수원에 있는 경기주택도시공사(GH) 본사에서 GH와 ‘광명시흥 도시첨단산업단지 수열에너지 집단공급 시범사업’을 위한 실시협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 사업은 GH가 조성하는 광명시흥 도시첨단산업단지에 수열에너지를 공급하는 사업이다. 한국수자원공사는 그간 수열에너지를 단일 건물 위주로 공급해 왔지만, 이번 사업을 통해 국내 최초로 산업단지에 공급하게 된다.

수열에너지는 수온이 여름철에는 대기보다 낮고 겨울철에는 높은 특성을 활용해 냉난방에 사용하는 고효율 친환경 에너지다.

기존 건물의 중앙 냉난방 장치인 흡수식 냉온수기 대비 약 35% 내외의 에너지 절감 효과가 있고, 냉각탑이나 실외기 설치도 불필요해 공간 효율성과 건물 미관을 동시에 확보할 수 있다.

이번 협약으로 양 기관은 에어컨 약 3000대를 대체할 수 있는 3000RT(냉동톤) 규모의 수열에너지를 안정적으로 공급할 수 있는 전용 공급 관로를 설치하고, 향후 20년간 운영계획 수립 및 에너지 절감 효과 검증 등에 협력해 나갈 예정이다.

냉동톤(RT, Ton of Refrigeration)은 0도의 물 1톤을 24시간 동안 0도의 얼음으로 만드는 데 필요한 에너지의 양으로, 1RT는 약 3.5㎾이다.

서울과 부산을 승용차로 2만 회 이상 왕복할 수 있는 규모인 연간 약 2300톤의 탄소 저감효과도 기대된다. 효율적인 에너지 활용에 따른 산업단지 입주기업들의 화석연료 사용량 저감으로 국가 온실가스 감축 목표 달성에도 기여할 수 있다.

앞서 한국수자원공사는 2014년 롯데월드타워에 국내 최초 수열에너지를 공급한 이후, 무역센터 등 대형건축물로 보급을 확대해 왔다.

최근에는 RE100(기업이 필요한 전력량의 100%를 태양광, 풍력 등 재생에너지로만 사용하겠다고 약속하는 국제 캠페인) 지원 강화를 위해 한강 주변을 신재생에너지 중심지로 전환하는 사업을 본격화하고 있다.

향후 소양강댐 심층수를 활용한 데이터센터 전용 수열 클러스터 조성을 포함해 수열에너지 공급을 2030년까지 28.4만RT 규모로 확대를 계획하고 있다. 이는 1GW급 원전 1기를 대체할 수 있는 수준이다.

송현승 한국수자원공사 재생에너지본부장 직무대행은 “수열에너지는 탄소중립 시대 재생에너지 다각화를 위한 새로운 해법으로 주목받고 있다”라며, “앞으로도 수열에너지가 RE100 달성과 재생에너지 중심 에너지 전환을 이끌 핵심축으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.