[헤럴드경제=김주리 기자] 11년 전 239명을 태우고 실종된 말레이시아 항공 여객기 MH370편에 대한 수색이 오는 30일 재개된다.

로이터 통신과 AFP 통신에 따르면 말레이시아 교통부는 3일(현지시간) 미국의 해양탐사 기업인 ‘오션 인피니티’(Ocean Infinity)가 55일간 간헐적으로 수색 작업을 다시 시작한다고 밝혔다. 정확한 수색 위치는 공개되지 않았다.

앞서 MH370편 여객기는 2014년 3월 8일 승객 227명과 승무원 12명을 태우고 쿠알라룸푸르 국제공항에서 이륙해 중국 베이징으로 향하던 길에 인도양에서 실종됐다.

초기에 말레이시아 당국은 여객기가 고의로 항로에서 이탈했을 가능성을 배제하지 않고 합동 수색단을 꾸려 3년간 12만㎢에 달하는 실종 추정 지역을 수색했으나 아무런 단서도 찾지 못했다.

지금까지 조사 내용을 보면, 이 항공기는 이륙한 지 38분 뒤 관제소와 교신이 끊겼다. 여객기가 베트남 영공으로 접어들자 말레이시아 항공교통관제소가 베트남 쪽으로 통신 주파수를 바꾸라고 지시했고 MH370편 기장은 “굿나잇, 말레이시아 370”이라고 답한 게 마지막 교신이었다.

오션 인피니티는 7000만 달러의 보상금을 약속받고 2018년부터 2차례 수색에 나섰지만, 별다른 성과 없이 수색을 중단했다.

같은 해 발간된 해당 사건에 대한 최종 보고서에는 항공 교통 관제소에 실수가 있었으며 항로가 수동으로 변경됐다는 내용이 담겼지만 실종 이유에 대해서는 알 수 없다고 결론 내렸다.

이후 말레이시아 당국은 수색을 포기하는 듯했으나, 지난해 12월 인도양 남부의 1만 5000㎢ 면적을 새로 수색하자는 오션 인피니티의 새 제안을 받아들이며 수색이 다시 시작됐다.

오션 인피니티는 지난 3월 수색을 재개했지만 악천후로 인해 한 달 만에 중단한 바 있다.