- 쾌적한 주거환경, 미래가치, 합리적 분양가에 수요 쏠림 계속돼

- 시흥거모지구 내 ‘시흥거모 엘가 로제비앙’ 분양에 많은 관심 예상

서울을 제외한 경기·인천 분양시장에서 신도시와 택지지구 단지가 꾸준히 높은 관심을 받고 있다. 쾌적한 주거환경, 미래가치, 합리적인 분양가를 갖춘 단지로 인식돼 청약 수요가 몰리고 있다는 분석이 나온다.

실제 올해 청약 시장에서는 이러한 현상이 두드러졌다. 올해 10월까지 경기·인천에서 청약을 받은 단지 중 1순위 청약자 수 상위 5위권 내 3개 단지가 신도시·택지지구에서 공급된 단지였다.

1위는 동탄2신도시 ‘동탄포레파크자연앤푸르지오’로, 1순위 청약자가 4만3547명에 달하며 평균 68.69대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 3위는 같은 동탄2신도시의 ‘동탄꿈의숲자연&데시앙’으로 1만1136명이 청약에 참여하며 평균 37.88대 1을 나타냈다. 5위는 검단신도시 ‘검단호수공원역중흥S클래스’로 6831명이 청약해 평균 13.09대 1을 기록했다. 이 밖에도 공공택지지구 단지인 ‘제일풍경채 의왕고천’ 역시 3560명, 평균 21.58대 1을 기록하며 택지지구 흥행 공식을 입증했다.

업계 관계자는 “신도시와 택지지구 단지는 주거시설과 함께 교통, 생활 편의시설이 함께 갖춰져 있어 주거환경이 쾌적하다는 점에서 관심이 꾸준히 이어지고 있다”며, “여기에 최근에는 규제와 분양가 상승세에 따른 시장 불안정성으로, 분양가 상한제가 적용돼 가격적인 부담이 덜하다는 측면에서도 수요층의 만족도가 상당해 인기가 계속되고 있다”고 말했다.

이처럼 검증된 신도시·택지지구의 흥행 공식은 수도권 서남부의 새로운 주거 중심지, 시흥거모 공공주택지구로 이어질 전망이다. ㈜모아주택산업·㈜로제비앙건설이 지난 28일 견본주택을 열고 ‘시흥거모 엘가 로제비앙’의 분양을 본격화해서다.

시흥거모지구는 시흥시 거모동과 군자동 일원 약 152만㎡(약 46만평)를 공공택지로 개발하는 사업으로, 신혼부부와 청년 주거 지원 정책에 따라 2018년 지정됐다. 개발이 완료되면 약 1만405가구, 2만7060명이 거주할 계획이다.

시흥거모지구는 주거시설뿐 아니라, 교육, 문화, 상업, 녹지 등이 체계적으로 들어설 예정으로 이에 따른 주거 편의성의 확대가 기대된다. 특히 지구 내 흐르는 하천과 연계된 수변공원과 생태공원 등이 계획돼 있어 우수한 주거쾌적성은 더욱 높아질 것으로 전망된다.

이곳은 앞서 성공적으로 개발이 완료된 시흥 배곧신도시, 장현지구, 목감지구, 은계지구를 이어 수도권 서남부를 대표할 신흥주거지가 될 것으로 기대감이 높다. 특히 지구 바로 밑으로는 안산신길2 공공택지지구 6천여 가구 주거단지의 조성이 계획돼 있어 이와 함께 시너지 효과도 예상된다.

시흥거모 엘가 로제비앙은 이러한 시흥거모지구 내에서도 우수한 입지가 강점으로 꼽힌다. 4호선·수인분당선 신길온천역의 도보 이용이 가능해 역세권 프리미엄이 기대되며, 단지 내 어린이집과 함께 도보권에는 유치원·초등학교·중학교(계획) 부지가 자리해 안심통학권도 확보하고 있다. 여기에 지구 내 조성될 다양한 공원 부지도 인접해 쾌적한 주거환경도 누릴 수 있다.

또한 바로 옆에는 중심상업지구가 계획돼 있어 다양한 생활 인프라도 손쉽게 이용 가능하다. 더불어 이마트 트레이더스 안산점, 롯데마트 선부점, 시흥프리미엄아울렛, 한도병원, 시화병원, 메가박스 등 이미 형성된 시흥, 안산의 인프라를 모두 누릴 수 있고, 반월·시화국가산업단지, 안산사이언스밸리, 시흥스마트허브 등 다수의 산업단지가 가까워 뛰어난 직주근접성도 갖췄다.

시흥거모 엘가 로제비앙은 빼어난 상품설계도 돋보인다. 남향 위주 배치와 4베이 판상형 맞통풍 구조 설계(일부 타입 제외)를 도입해 개방감과 채광 통풍을 확대했으며, 타입별로는 대형 워크인 드레스룸, 팬트리, ‘ㄷ’자 주방 설계 등을 적용해 수납공간과 공간활용성을 높였다.

여기에 단지 내에는 북카페, 피트니스센터, 골프연습장 등 다양한 커뮤니티가 도입될 예정이어서 주거편의성은 더욱 확대될 전망이다.

한편, 시흥거모 엘가 로제비앙은 시흥거모지구 B6블록에 지하 2층~지상 최고 25층, 5개 동, 전용면적 61·84㎡, 총 480가구 규모로 조성되는 아파트다. 전 가구는 수요자들의 선호도가 높은 중소형으로 구성된다.

청약 일정은 오는 12월 8일(월) 특별공급을 시작으로, 12월 9일(화) 1순위, 12월 10일(수) 2순위 청약을 받는다. 당첨자 발표는 12월 16일(화)이며, 정당 계약은 12월 29일(월)부터 31일(수)까지 3일간 진행된다.

1순위 청약은 청약통장 가입기간 12개월 이상, 지역·면적별 예치금액 이상을 납입한 만 19세 이상의 시흥시 및 수도권(서울, 인천, 경기) 거주자라면 세대주, 세대원, 1주택자(추첨제 적용) 모두 가능하다. 재당첨 제한은 적용되지 않는다.

시흥거모 엘가 로제비앙의 주택전시관은 경기도 안산시 단원구 고잔동 일원에 마련돼 있다.