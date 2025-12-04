[헤럴드경제=김주리 기자] 스위스의 한 건축가가 알프스의 마테호른에 65층짜리 초고층 건물을 짓겠다고 나선 가운데 주민들이 이에 반대하고 나섰다.

2일(현지시간) 영국 일간 더타임스에 따르면 체르마트 출신의 건축가이자 사업가 하인츠 율렌(61)은 이 지역에 65층, 260ｍ 높이의 건물을 짓겠다고 밝혔다.

‘리나 피크’(Lena Peak)라는 이름이 붙은 이 건설 프로젝트의 비용은 총 5억 유로(약 8500억원)에 이른다. 지역 주민들을 위한 32층짜리 저가 주택과 2500석 규모의 콘서트홀을 포함하며, 상위 30개층은 부유한 외국인 투자자들을 위한 고급 아파트로 사용하겠다는 계획이다.

알프스 계곡을 따라 펼쳐진 체르마트 마을은 유럽에서 가장 아름다운 경관 중 하나로 꼽힌다. 한쪽으로는 마테호른산의 굽이치는 산봉우리가, 다른 한편엔 고르너그라트 산등성이가 보인다.

마을의 상주 인구는 약 5800명이지만 겨울철에는 4만명으로 급증한다. 평균 주택 가격은 ㎡당 2만 스위스 프랑(약 3600만원)으로, 유럽 대륙에서 가장 비싼 지역으로 꼽힌다.

이에 율렌은 자신의 계획을 체르마트의 심각한 주거난의 해결책으로 제시했다.

그는 스위스 공영방송 SRF와의 인터뷰에서 “주택난이 심각한 문제”라며 “지역 주민들을 위한 공간이 없어 많은 이들이 이사를 가고 있다”고 말했다.

율렌은 지난달 공청회에서 이미 마을 아래 계곡에 농지를 확보했다고 밝혔다. 또 해당 건물이 1천대 수용 가능한 주차 공간과 스포츠센터, 보육원, 상점, 레스토랑 등을 갖출 것이라고 설명했다.

그러나 정작 주민들은 이미 심각한 관광 과잉 문제를 악화시키고 체르마트의 경관을 망칠 수 있다고 우려하고 있다.

스위스 내에선 과거 실패했던 수많은 대형 프로젝트를 거론하면서 토지 용도 재분류에 대한 주민투표의 필요성을 지적하는 목소리가 나온다고 더타임스는 전했다.

온라인에는 “마테호른을 파내고, 그 안에 아파트를 짓고 꼭대기까지 엘리베이터를 설치하는 건 어떻겠느냐”는 비판성 글이 올라오기도 했다.

이 글엔 “마을에서 마테호른이 더 이상 보이지 않을 정도로 높고 넓었으면 좋겠다. 그러면 관광객들에게 더 이상 흥미롭지 않을 거고, 아파트 가격도 내려갈 것”이란 댓글이 달렸다.