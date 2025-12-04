배송 서비스를 통합한 순우리말 브랜드 도착보장·당일배송·새벽배송 등으로 확장

[헤럴드경제=권제인 기자] CJ대한통운은 통합 배송 솔루션 브랜드 ‘오네(O-NE)’가 2025년 대한민국 지식재산대전 상표·디자인권 부문에서 은상(지식재산처장상)을 수상했다고 4일 밝혔다.

대한민국 지식재산대전은 국내 최대 규모의 지식재산 전시회로, 우수 특허·상표·디자인 시상식과 전시회를 통해 지식재산에 대한 인식을 높이고자 마련됐다.

오네는 CJ대한통운의 모든 배송 서비스를 하나로 통합한 순우리말 브랜드다. CJ대한통운은 “외래어가 주를 이루는 브랜드 시장에서 한글 친화적인 발음과 직관적인 메시지로 독창성과 친근함을 강조했다”며 “배송이 ‘온다’는 약속과 ‘설렘과 즐거움이 온다’는 감성적인 메시지를 담았다”고 설명했다.

디자인 측면에서는 ‘고객에게 다가오는 배송 상자’를 형상화한 로고를 적용했다.

CJ대한통운은 지난 2023년 통합 배송브랜드 오네를 론칭한 후 ‘내일 꼭 오네(도착보장)’, ‘오늘 오네(당일배송)’, ‘새벽에 오네(새벽배송)’ 등 고객의 다양한 니즈에 맞춰 고도화된 서비스를 선보이고 있다. 올해 초부터는 주말과 휴일에도 고객을 찾아가는 ‘매일 오네’ 서비스를 도입했다.

CJ대한통운은 향후 ‘오네’의 상표와 디자인을 신규 서비스 전반으로 확대해 브랜드 정체성을 강화할 계획이다. 또한 빅데이터와 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 연계해 이미지를 구축하고, 고객의 일상 속에 자연스럽게 스며드는 라이프스타일 솔루션 브랜드로 발전시킨다는 방침이다.

장윤석 CJ대한통운 법무실장은 “오네는 배송 브랜드를 넘어 고객에게 친근하게 다가갈 수 있는 우리말 상표”라며 “앞으로도 상표·디자인권 관리 체계를 고도화해 K물류를 대표하는 글로벌 브랜드로 도약하도록 지속적으로 브랜드 가치를 강화하겠다”고 밝혔다.