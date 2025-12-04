[헤럴드경제=손인규 기자] 동대문구가 지역 기반 통합돌봄체계를 가동해 일곱째 아이를 출산한 가정을 지원한 첫 사례가 나왔다. 공공과 의료기관, 민간단체가 함께 산모의 ‘출산 직후 돌봄 공백’을 메운 점에서 의미가 크다.

서울 동대문구(구청장 이필형)는 삼육서울병원에서 ‘생애돌봄: 임산부’ 사업의 첫 지원 대상 가정이 선정됐다고 밝혔다.

지원 대상은 동대문구에 거주하는 양영준·김운자 씨 부부로, 김 씨는 지난 12일 오후 1시 46분경 3.5㎏ 여아를 자연분만했다. 집안 형편과 남편의 장기 치료 등으로 산후조리 이용이 사실상 어려운 상황이었으나, ‘생애돌봄’ 1호 사례로 선정되며 산후조리원 2주 이용비 전액을 지원받게 됐다.

‘생애돌봄: 임산부’는 취약 산모의 분만 직후 돌봄 공백을 막기 위해 동대문구가 올해 새롭게 도입한 지역 통합돌봄 모델이다.

동대문구는 취약 대상자 발굴과 행정 연계를 맡고, 삼육서울병원은 분만과 의료 기반 돌봄을 담당한다. 민간단체 아드라코리아는 가정 형편을 고려한 심의와 예산 집행을 맡아 실질적 지원이 이뤄지도록 한다.

이필형 동대문구청장은 “출산과 양육의 부담을 개개인에게만 떠넘기는 방식으로는 저출산 문제를 해결할 수 없다”며 “공공·의료·민간이 책임을 나누는 지역 돌봄 구조를 확대해 누구나 안심하고 아이를 낳을 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.