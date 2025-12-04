[헤럴드경제=나은정 기자] 늦은밤 떡볶이를 배달 주문한 고객이 “떡이 너무 쫀득하다”는 이유로 환불을 요구했다며 자영업자가 극심한 스트레스를 호소했다.

자영업자 커뮤니티 ‘아프니까 사장이다’에는 지난 2일 ‘밀떡볶이 너무 쫀득해서 환불 요구하는 배거(배달거지)들’이라는 제목의 글이 올라왔다.

분식집을 운영하는 자영업자 A씨는 글에서 “저희 가게는 작은 밀떡을 쓴다. 그동안 단 한 번도 클레임이 없었고 리뷰도 좋은 가게였다”며 “(손님이) 영업 마감 10분 전에 떡볶이를 주문했고, 서비스로 하나 남은 크로플까지 함께 보냈다”고 설명했다.

그러나 오전 1시께 가게 문을 닫을 무렵 고객은 가게로 전화를 걸어 “떡이 너무 쫀득거려서 못 먹겠다”며 불만을 제기했다. 이에 A씨는 “밀떡은 원래 그렇다”고 설명했으나, 고객은 그럼에도 “쫀득한 게 싫다”, “직접 와서 먹어 보라”며 생떼를 썼다고 한다.

A씨가 갈 수 없다고 하자 고객은 “고객센터에 신고하겠다”고 엄포를 놨고, 결국 퇴근 후 배달 플랫폼 고객센터로부터 ‘주문을 전체 취소하고 환불 처리했다’는 사실을 통보받았다.

A씨의 항의에 고객센터는 “고객이 음식을 못 먹겠다고 해서 취소해 줬다”며 “음식은 자체 폐기하겠다고 했다”고 답했다.

작성자는 “심야가 아니라면 회수하러 가서 상태를 확인하고 싶었지만 너무 피곤해 집으로 왔는데 잠도 안 오더라”며 “녹취록이 있으니 언론에 제보할 것”이라고 토로했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “이제 떡도 레어·미디엄·웰던으로 익혀달라는 시대냐”, “먹고 환불받으려는 수법일 가능성이 높다”, “메인 요리 시켜놓고 사이드 트집 잡아서 전체 환불 요청하는 사람들 넘친다” “배달 플랫폼에 폐기처리 증빙 요청하고 환불취소 재심사 요구하라” 등의 반응을 보이며 A씨를 위로했다.