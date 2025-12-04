[헤럴드경제=나은정 기자] 목요일인 4일 전국에 강추위가 찾아오면서 수도권과 강원 지역을 중심으로 많은 눈이 내릴 전망이다. 아침 기온이 영하 5도 이하로 떨어지면서 수도권과 강원도, 충북 중·북부, 경북 북부 내륙·북동 산지에는 한파특보가 발효됐다.

4일 기상청에 따르면 이날 아침 기온은 대부분 지역에서 영하 5도 이하로 떨어졌으며, 중부 내륙과 경북 북부 내륙·산지에서는 영하 10도 안팎, 강원 산지는 영하 15도 수준까지 내려갔다. 낮에도 기온은 크게 오르지 않아 0~10도에 머물 것으로 보고 있다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -8.9도, 인천 -8.9도, 수원 -9.4도, 춘천 -12.2도, 강릉 -4.6도, 청주 -6.6도, 대전 -7.4도, 전주 -3.2도, 광주 -1.7도, 제주 6.0도, 대구 -3.8도, 부산 -2.8도, 울산 -4.5도, 창원 -2.4도 등이다.

오후부터는 서울·인천·경기, 강원 중·남부 내륙·산지, 충북 북부를 중심으로 눈이 내리기 시작해 밤까지 1~5㎜ 적설이 예상되고, 경기 북동부와 강원 북부 내륙·산지에는 3~8㎝의 눈이 쌓이겠다. 전남 북부와 동부, 경북 서부 내륙·북동 내륙·북동 산지, 경남 서부 내륙, 전북 동부, 제주도 산지에도 1㎝의 안팎의 눈이 쌓이겠다.

울릉도와 독도 지역은 이날 오전까지 1~5㎝의 눈이 내린 뒤, 오후부터 5일 새벽 사이에도 추가로 1㎝정도 더 내릴 가능성이 있다.

충청권·전라권·제주도를 중심으로 흐리겠으며, 그 밖의 지역은 오전까지 맑다가 오후부터 차차 흐려질 전망이다. 예상 강수량은 대부분 5mm 미만으로 크지 않지만, 저온과 겹치며 도로 결빙이 우려된다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다.