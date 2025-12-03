저성장 국면 돌파·범국가적 AI 대전환에 적극 투입

[헤럴드경제=박혜림 기자] 과학기술정보통신부의 내년도 예산이 23조7417억원으로 확정됐다. 올해 보다 13.1% 늘어난 규모다. 이를 기반으로 대한민국의 저성장 국면을 돌파하고, 범국가적 인공지능(AI) 전환 속도를 높이겠다는 계획이다.

과기정통부는 정부안 대비 746억원 증액된 총 23조 7417억원 규모의 2026년도 정부 예산안 및 기금운용계획이 전날인 2일 국회 본회의 의결을 통해 최종 확정됐다고 3일 밝혔다.

이는 올해 추경예산인 20조 9835억원 보다도 2조 7582억원 증액된 규모다.

과기정통부는 예산안을 ▷범국가적 AI 대전환 ▷넥스트(NEXT) 전략기술 육성 ▷튼튼한 R&D 생태계 조성 ▷과학기술·디지털 기반 균형성장 등 4대 분야에 중점 투자한다는 계획이다.

먼저 AI 고속도로, AI혁신기술 및 인재, AI 확산 및 기본사회, R&D 전반에 AI를 접목하기 위해 총 5조1000억원을 투자한다.

또 반도체·첨단바이오·양자 등 중점 기술분야에 대한 투자를 확대하고, 출연연의 재정구조 개편 등 총 5조9000억원을 투입한다.

R&D 생태계 조성에도 4조5000억원을 지원한다. 특히 기초연구 확대, 국가과학자 육성, 국가장학금 및 연구생활장려금 지원 강화, 해외 인재 유치 등에 중점 투자한다.

아울러 지역 자율R&D 강화, 지역 주민 대상 과학문화 체험 및 디지털 격차 해소 지원 확대 등에도 7000억원을 배분한다는 계획이다.

정부 전체 R&D 예산의 총 규모는 올해 29조6000억원 대비 5조9000억원 늘어난 35조5000억원으로 확정됐다. 정부안 대비 2000억원 증액된 규모로 정부 총지출 대비 약 4.9%를 차지한다.

내년도 R&D는 AI, 에너지·탄소중립, 양자·반도체 등 전략기술과 국방 연구개발 등 미래 산업 고도화에 우선 투입된다. 아울러 기초연구, 연구 인재 양성 등 지난 정부의 예산 삭감으로 약화된 연구 기반을 복원하고 지속 가능한 연구 생태계 구축에 중점을 둘 계획이다.