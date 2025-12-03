‘빛의 민주주의, 꺼지지 않는 기억패’ 李대통령 “문화적 역량, 민주주의 지켜내는 힘” 노태악 “부정선거론 극복 위해 선거교육 강화”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 3일 우원식 국회의장으로부터 계엄군이 국회에 난입하는 과정에서 부서진 국회의 목재 집기로 만들어진 ‘기념패’를 받았다고 대통령실이 밝혔다.

이규연 홍보소통수석은 이날 오후 서울 용산 대통령실에서 5부 요인 초청 오찬 관련 브리핑을 열고 “본격적인 환담에 앞서 우 의장이 빛의 혁명 1년을 기리는 아주 특별한 기념패를 이 대통령에게 전달했다”고 전했다.

‘빛의 민주주의, 꺼지지 않는 기억패’라는 제목의 기념패는 밑동 부분이 계엄군이 부순 목재 집기로 만들어졌다고 한다.

이 수석은 “이 대통령과 5부 요인은 환담에서 빛의 혁명 1년을 맞아 우리 시민들의 힘으로 비상계엄을 막아낼 수 있었다는 데에 의견을 함께했다”면서 “특히 이 대통령은 우리 시민사회 축적된 문화적 역량이 민주주의를 지켜내는 저항의 힘이 되었다고 평가했다”고 설명했다.

이날 환담엔 우 의장과 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 김민석 국무총리, 노태악 중앙선거관리위원회 위원장이 참석했다.

이 자리에서 김 소장은 “비상계엄 사태 이후 헌재의 헌법교육 요청이 밀려들고 있다”면서 “이참에 헌법교육 인력과 지원을 확충할 필요가 있다”고 말했다.

노 위원장은 특히 “비상계엄의 단초가 된 부정선거론을 극복하기 위해 선거교육을 강화해야 한다”고 했다.

이에 이 대통령은 “민주주의 기본이 ‘헌법과 선거’”라면서 “구체적인 교육프로그램 만들어서 건의해 달라”고 요청했다. 김 총리 또한 내각에서도 헌법과 선거교육을 지원하는 방안을 찾아보겠다고 힘을 실었다.

이날 조 대법원장은 “자질이 우수한 법관들이 민간으로 자리를 옮기는 안타까운 일이 벌어지고 있다”면서 처우 개선을 건의하기도 했다.

이에 이 대통령은 “판결은 최고 최종의 결론이라는 점에서 판사들의 처우 개선이 필요하다”면서 “구체적인 안을 만들어 달라”고 주문했다.

우 의장은 국회의 자체 방어체제 강화 필요성을 제기했다. 이 대통령은 이에 “국회의 자체 방어권과 독자원이 당연히 필요해 보인다”면서 “이참에 헌재와 중앙선관위도 방어체계를 강화하는 방안을 세우자”고 제안했다.