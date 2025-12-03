이광일 부의장 등 5명

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전라남도의회 이광일 부의장을 비롯한 동부권 출신 도의원들이 향후 정부가 추진하는 2차 공공기관 이전 사업 시 동부권이 이전 후보 대상지에 포함돼야 한다고 주장하고 나섰다.

이들은 정부가 추진 중인 수도권 공공기관 157개 이전 계획에서 전남에서도 동부권(여수·순천·광양시 등)이 배제될 조짐을 보이자 도의원들이 이날 긴급 기자 회견을 마련해 성명서를 발표했다.

전남의 경우 도청 소재지인 목포,무안 등 서부권 위주로 도정이 집중되면서 동부권 주민들의 경우 산단과 인구 밀집지역 임에도 정치·행정적으로 소외되고 있다는 불만이 엄존하고 있다.

이광일 부의장 등 동부권 출신 도의원 전원은 3일 오후 전남도청 동부지역본부 청사(순천 신대지구)에서 기자회견을 열고 “나주 빛가람혁신도시 중심의 공공기관 이전 논의는 전남 내부 불균형을 심화시킬 것”이라며 공동성명을 발표했다.

또한 “나주혁신도시는 이미 한전 등 에너지 공기업과 농어촌·ICT·식품 관련 기관이 집중돼 있고 대형 연구시설과 AI 신산업까지 중·서부권에 몰리고 있다”고 지적했다.

이들은 또한 “동부권은 1차 이전에서 단 한 곳도 유치하지 못했고 제조업 침체와 산업전환 압박까지 겹친 상황에서 2차 이전에서도 제외된다면 지역 격차는 돌이킬 수 없을 것”이라고 우려했다.

발표자인 이 부의장은 동부권이 이전 대상 기관들과 가장 높은 정합성을 갖춘 최적지라고 주장했다.

예를 들어, 연근해 어업과 수산 가공·유통이 집중된 동부권에 수협중앙회, 한국어촌어항공단, 해양환경공단 등 해양수산 관련 기관을 이전하면 정책 효과를 극대화할 수 있다는 점을 강조했다.

더불어 여수석유화학산단과 광양제철소가 위치한 동부권에 한국지역난방공사나 환경·안전 관련 기관이 들어오면 탄소중립 정책을 실행하기에 최적지가 될 것이라는 점을 상기시켰다.

동부권 의원들은 이날 공동성명을 통해 ▷전남 동부권의 2차 공공기관 이전 대상지 공식 포함 ▷동부권 중심의 공공기관 유치 전략 재정립 및 도민 공개 ▷해양·수산·석유화학·철강산업 관련 공공기관의 동부권 이전 ▷이전 심사·선정 과정에 지역 이해당사자·정치권 참여 의무화 등을 요구했다.

이광일 부의장은 “동부권의 산업적·지리적 가치는 국가 발전과 직결되는 만큼 더 이상의 지역 편증은 용납될 수 없다”며 “전남 내부에서의 균형 발전과 국가정책의 실효성을 위해서는 반드시 동부권이 이전 대상지에 포함되어야 한다”고 정부와 전남도에 촉구했다.