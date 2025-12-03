러시아 황제 니콜라스 2세의 어머니 위한 선물 4500여개 다이아몬드 장식…역대 최고가 경신

(서울=연합뉴스) 오수진 기자 = 러시아 황실 보물인 ‘파베르제의 달걀’이 또 한 번 최고가 기록을 갈아치웠다.

2일(현지시간) 영국 BBC에 따르면 런던 크리스티 경매에서 파베르제의 달걀 중 하나인 ‘윈터 에그’가 2290만 파운드(약 444억원)에 익명의 입찰자에게 팔렸다. 이는 기존 최고가였던 2007년의 890만 파운드보다 두 배 이상 높은 금액이다.

파베르제의 달걀은 제정 러시아의 마지막 황제 니콜라스 2세가 황실 가족들에게 부활절 선물로 주고자 당대 보석 세공의 명장 구스타프 파베르제에게 주문 제작한 보석 공예품이다.

1885년부터 1917년까지 단 50개만 제작됐으며, 작품 하나가 완성돼 전달되면 곧바로 다음 작품을 제작하는 방식으로 만들어졌다. 현재 개인이 소유하고 있는 파베르제의 달걀은 7개뿐이며, 윈터 에그도 개인 소장품 중 하나였다. 나머지는 실종됐거나 기관·박물관에 보관돼 있다.

높이 8.2㎝ 정도의 작은 보석 공예품인 윈터 에그는 1913년 니콜라스 2세가 어머니인 마리아 표도로브나에게 바칠 선물로 제작됐다. 파베르제의 보석 제작 업체 파베르제 하우스에서 여성 장인으로 일했던 알마 테레시아 필이 창문에 맺힌 눈의 결정체를 보고 영감을 받아 디자인한 것으로 전해졌다.

수정을 조각해 만들어졌으며, 조각품 표면은 4500여개의 다이아몬드 등을 이용해 눈송이를 표현했다. 윈터 에그를 열면 그 안에는 하얀 석영과 가넷 등으로 만든 작은 꽃바구니 공예품이 들어있다.

파베르제의 달걀은 그 역사적 희소성과 예술적 가치로 인해 전 세계 수집가들 사이에서 최고급 컬렉션으로 꼽힌다. 앞서 1994년 스위스 제네바, 2002년 뉴욕에서도 경매로 판매된 적 있다.

파베르제 달걀은 러시아 황실뿐 아니라 저명한 은행가 가문인 로스차일드가를 위해서도 제작됐는데, 로스차일드 가문의 파베르제 달걀은 2007년 경매에서 890만 파운드에 팔려 화제를 모았다.