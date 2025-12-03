류현철 본부장, CSO·보건관리자 불러 관리체계 직접 확인 작업강도·휴게시간·사후관리 등 전반 점검…10일부터 현장 집중점검 착수

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 쿠팡 물류센터에서 잇따라 발생한 야간노동자 사망사고의 재발을 막기 위해 산업보건 관리체계 전반을 직접 점검하고 개선방안을 논의했다.

3일 고용노동부에 따르면 류현철 산업안전보건본부 본부장은 서울 중구 한국산업안전보건공단 서울광역본부 9층 대회의실에서 서울·경기권 쿠팡물류센터의 최고안전책임자(CSO)와 보건관리자들을 만나 야간노동자 건강보호 대책과 산업보건 관리체계를 집중 점검했다.

최근 쿠팡 물류센터에서 야간노동자 사망사고가 잇따르자, 산업안전보건 전문가인 류 본부장이 직접 현장을 살피며 보완책을 논의했다.

간담회에는 올해 사망사고가 발생한 4개 센터를 포함해 총 7개 센터의 보건관리자가 참석했다.

참석자들은 물품 분류량 조절 등 과로 방지 조치의 실효성을 확보하고, 야간노동자 건강 이상 징후를 조기에 파악할 방안에 대해 협의했다. 노동부는 현장에서 확인된 문제를 중심으로 사고 재발 방지 대책을 마련한다는 방침이다.

노동부는 야간노동의 작업량·작업강도 관리, 충분한 휴게시간 보장, 건강검진 후 위험군 노동자에 대한 적절한 사후관리 등을 중심으로 산업보건 관리체계를 강화하겠다고 밝혔다. 특히 연속 야간근무 제한 등 강도 높은 관리 방안의 이행 여부를 시설별로 점검하고 개선 사항을 확인할 계획이다.

류현철 본부장은 “야간노동자의 건강 악화는 결국 기업의 지속가능성과 직결되는 문제”라며 “물류업의 특성을 고려하더라도 건강관리는 선택이 아닌 의무이며, 위험을 최소화할 수 있는 안전장치가 반드시 마련돼야 한다”고 강조했다.

노동부는 오는 10일부터 쿠팡 물류센터와 배송캠프를 대상으로 야간노동, 휴게시설, 건강검진 후 사후관리 등 건강권 보호조치 이행 여부를 집중 점검한다. 위법 사항이나 개선이 필요한 사항이 확인될 경우 즉각 시정 조치를 내릴 예정이다.