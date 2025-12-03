소부장 기업 지원 확대 의지 비쳐

“미래산업의 핵심은 AI…전폭 지원”

‘AI 산업 육성 특위’ 통해 방안 모색

황기연(오른쪽) 한국수출입은행장이 지난 2일 경기 평택시에 있는 원익IPS 본사를 방문해 안태혁 원익IPS 대표와 반도체 장비 공정에 대해 대화 중이다. [수은 제공]
황기연(오른쪽) 한국수출입은행장이 지난 2일 경기 평택시에 있는 원익IPS 본사를 방문해 안태혁 원익IPS 대표와 반도체 장비 공정에 대해 대화 중이다. [수은 제공]

[헤럴드경제=김은희 기자] 황기연 한국수출입은행장이 취임 첫 현장 방문으로 반도체 장비 제조기업을 찾았다. 황 행장은 정부가 추진 중인 세계 3대 인공지능(AI) 강국 달성을 위한 적극적인 금융지원을 약속했다.

3일 수은에 따르면 황 행장은 지난 2일 경기 평택에 있는 원익IPS를 방문했다. 원익IPS는 플라즈마 증착장비(PE-CVD), 원자층 증착장비(ALD) 등 반도체 미세공정의 핵심 장비를 주문생산 방식으로 제조하는 업체로 삼성전자, SK하이닉스 등에 납품하고 있다.

이번 방문에는 AI 산업 지원과 함께 ‘소부장(소재·부품·장비) 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 최우선으로 추진하겠다’는 황 행장의 의지가 담겨 있다고 사측은 설명했다.

황 행장은 “AI가 미래산업의 핵심으로 부상하고 있다”며 이번 방문을 “정책금융기관이 AI·반도체 산업 생태계에 어떤 역할을 할 수 있는지를 모색하는 첫걸음”이라고 규정했다.

그는 “AI 산업을 우리 경제의 핵심 미래산업으로 육성할 수 있도록 AI 전 밸류체인(가치사슬)의 국내 기술화를 위한 전략적인 금융 지원을 강화하겠다”면서 “전체 AI 기업 중 4%에 불과한 수출기업의 비중 확대를 위해 수요별 맞춤형 지원에 나서 중소·중견기업이 첨단전략산업에서 기술 주도권을 확보하도록 돕겠다”고 강조했다.

수은은 올해 반도체·배터리 등 첨단전략산업에 총 8조원 이상을 지원 중이다. 내년에는 올해보다 5000억원 늘어난 8조5000억원 이상으로 지원 규모를 확대할 계획이다.

수은은 주요 경영진이 참여하는 ‘AI 산업 육성 특별위원회’를 통해 실질적인 AI 산업육성 및 지원방안도 모색하고 있다. AI 산업에 대한 금융 우대와 스타트업 투자 확대, 중소·중견기업 AI 전환 컨설팅 등을 통해 정부의 AI 생태계 육성 계획에 적극 부응해 나간다는 방침이다.


ehkim@heraldcorp.com