소부장 기업 지원 확대 의지 비쳐 “미래산업의 핵심은 AI…전폭 지원” ‘AI 산업 육성 특위’ 통해 방안 모색

[헤럴드경제=김은희 기자] 황기연 한국수출입은행장이 취임 첫 현장 방문으로 반도체 장비 제조기업을 찾았다. 황 행장은 정부가 추진 중인 세계 3대 인공지능(AI) 강국 달성을 위한 적극적인 금융지원을 약속했다.

3일 수은에 따르면 황 행장은 지난 2일 경기 평택에 있는 원익IPS를 방문했다. 원익IPS는 플라즈마 증착장비(PE-CVD), 원자층 증착장비(ALD) 등 반도체 미세공정의 핵심 장비를 주문생산 방식으로 제조하는 업체로 삼성전자, SK하이닉스 등에 납품하고 있다.

이번 방문에는 AI 산업 지원과 함께 ‘소부장(소재·부품·장비) 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 최우선으로 추진하겠다’는 황 행장의 의지가 담겨 있다고 사측은 설명했다.

황 행장은 “AI가 미래산업의 핵심으로 부상하고 있다”며 이번 방문을 “정책금융기관이 AI·반도체 산업 생태계에 어떤 역할을 할 수 있는지를 모색하는 첫걸음”이라고 규정했다.

그는 “AI 산업을 우리 경제의 핵심 미래산업으로 육성할 수 있도록 AI 전 밸류체인(가치사슬)의 국내 기술화를 위한 전략적인 금융 지원을 강화하겠다”면서 “전체 AI 기업 중 4%에 불과한 수출기업의 비중 확대를 위해 수요별 맞춤형 지원에 나서 중소·중견기업이 첨단전략산업에서 기술 주도권을 확보하도록 돕겠다”고 강조했다.

수은은 올해 반도체·배터리 등 첨단전략산업에 총 8조원 이상을 지원 중이다. 내년에는 올해보다 5000억원 늘어난 8조5000억원 이상으로 지원 규모를 확대할 계획이다.

수은은 주요 경영진이 참여하는 ‘AI 산업 육성 특별위원회’를 통해 실질적인 AI 산업육성 및 지원방안도 모색하고 있다. AI 산업에 대한 금융 우대와 스타트업 투자 확대, 중소·중견기업 AI 전환 컨설팅 등을 통해 정부의 AI 생태계 육성 계획에 적극 부응해 나간다는 방침이다.