[헤럴드경제=강승연 기자] 금양인터내셔날은 배우 김희선과 협업해 미국 프리미엄 와인 브랜드 코퍼케인의 ‘벨레 그로스 발라드’ 한정판 와인을 전국 롯데백화점을 통해 선보인다고 3일 밝혔다.

코퍼케인의 벨레 그로스는 피노누아 품종을 선호하는 김희선이 즐겨 마시던 브랜드다. 김희선과 금양인터내셔날, 글로벌 F&B 기업 FG는 벨레 그로스 샘플들을 비교해 아직 국내에 소개된 적이 없는 ‘오리지널 레이블’로 수입을 결정했다. 패키지는 미국에서 활동하는 한국인 작가 ‘마리아트’가 완성했다.

벨레 그로스 발라드는 산책이라는 뜻의 프랑스어로, 코퍼케인 CEO(최고경영자)이자 와인 메이커인 조 웨그너가 매년 최고의 포도밭을 찾아다니며 와인을 만든 여정을 담았다. 캘리포니아 산타루시아 하이랜즈에서 재배된 피노누아로 100% 양조됐다. 와인인수지애스트(94점), 와인스펙테이터(90점) 등 세계적 와인 전문 매체에서 높은 평가를 받았다.

이번 출시를 기념해 지난 28일 롯데백화점 본점에서 벨레 그로스 발라드 구매자를 대상으로 김희선의 사인회를 성공적으로 마쳤다. 사인회 현장에는 김희선과 ‘김희선 와인’을 만나기 위한 수많은 인파가 몰려들어 장사진을 이뤘다.

금양인터내셔날 관계자는 “벨레 그로스 발라드는 연말 시즌 소중한 이들과 함께하기 좋은 와인”이라며 “김희선의 깊이 있는 와인 취향과 예술적 감각이 더해진 높은 소장 가치의 와인을 즐겨보길 바란다”고 전했다.