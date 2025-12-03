공학전환공론화위, 전날 전환 추진 권고 김명애 총장 “대학 문호 열고 새로운 창학”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 동덕여자대학교가 2029년 남녀 공학으로 전환을 추진한다.

김명애 동덕여자대학교 총장은 3일 공학전환공론화위원회의 ‘공학 전환’ 권고에 대해 “결과를 존중하여 수용하고자 한다”며 2029년을 공학전환 이행 시점으로 하겠다고 밝혔다.

전날 동덕여대 공학전환공론화위원회는 전날 홈페이지에 권고안을 올려 “각 절차에서 확인된 구성원의 의사를 반영해 공학 전환 추진을 권고한다”고 밝혔다.

김 총장은 이날 낸 입장문에서 “이번 권고안은 지난 6월부터 교수, 학생, 직원, 동문 등 다양한 구성원이 참여해 숙의와 토론을 거쳐 마련된 것으로, 대학의 미래 방향에 대한 공동의 판단이자 책임 있는 결론”이라며 평가했다.

이어 “권고안을 기반으로 남녀공학 전환 안건에 대해 향후 구성원 설명회, 대학발전추진위원회, 교무위원회, 대학평의원회 등의 논의와 의결 절차를 거쳐 최종 방침을 확정할 것”이라며 “확정된 방침에 따라 필요한 후속 조치도 체계적으로 추진하겠다”고 했다.

공학전환을 반대하는 학생들을 향해선 “재학생들의 반대와 우려가 여전히 존재한다는 사실을 대학은 무겁게 받아들이고 있다”며 “여성고등교육기관으로서 쌓아온 가치와 전통에 대한 여러분의 자긍심을 충분히 이해하며, 전환 과정에서 느끼는 재학생들의 걱정에도 깊이 공감한다”고 했다.

그러면서 “이제는 이 창학정신을 발전적으로 계승하며, 시대 변화에 부합하는 새로운 100년을 준비해야 할 시점에 와 있다고 판단한다”며 “새로운 창학정신은 여성교육의 가치 위에 공학전환을 통해 대학의 문호를 열고 미래지향적인 교육입국의 방향을 담게 될 것”이라고 강조했다.

김 총장은 “대학은 공학전환의 이행 시점을 현재 재학생이 졸업하는 2029년으로 계획하여, 여러분이 입학 당시 기대했던 여자대학으로서의 학업 환경을 최대한 보장하겠다”고 밝혔다.

이어 “공론화위원회가 제기한 대학 운영 혁신 방안과 구체적 발전 계획은 12월 중 구성원 여러분께 상세히 설명드릴 자리를 마련하겠다”고 덧붙였다.