하나금융그룹이 올해 소상공인·지역상권 활성화와 시니어 자립 등을 돕는 ESG 스타트업을 대상으로 총 22억원을 지원한다.

하나금융그룹은 지난 2일 서울시 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 ‘2025 하나 ESG 더블임팩트 매칭펀드’의 성과를 공유하고, 후속투자 유치를 지원하기 위한 데모데이(사진)를 성료했다고 3일 밝혔다. ‘하나 ESG 더블임팩트 매칭펀드’는 하나금융그룹의 기부금을 재원으로 한 국내 최초 전액 기부금 조성 펀드다. 사회·환경 문제 역량을 갖춘 ESG스타트업에 필요한 인내자본을 공급하고 이들의 사업 확장과 후속투자 유치를 지원하고 있다. 하나금융그룹은 2022년부터 매년 추가로 재원을 투입해 ▷누적 투자기업 52개 ▷누적 투자금액 90억5000만원 ▷누적 후속투자 유치금액 614억원의 성과를 달성했다. 올해는 소상공인 및 지역상권 활성화에 기여한 기업과 시니어의 건강한 노후와 자립을 지원하는 기업까지 신규 투자 대상을 확대하면서 역대 최다인 232개 기업이 신청했다. 유혜림 기자