입점브랜드 60%가 ‘지역 최초’ 센트럴파드·북스테어 특화공간 100여개 미식 향연 랜드마크로

[헤럴드경제=김진 기자] 오는 5일 경기도 파주 운정신도시에 ‘스타필드 빌리지 운정’이 문을 연다.

신세계프라퍼티에 따르면 스타필드 빌리지는 복합쇼핑몰에 지역 커뮤니티 기능을 더한 지역 밀착형 쇼핑공간이다. 운정점의 총 영업면적은 약 1만5800평(5만2231㎡)이다. 100여개 브랜드가 입점한 지상 1~5층 지상부인 ‘센트럴’은 7770평(2만5686㎡)에 달한다.

핵심 공간은 1~2층 중심부에 조성된 ‘센트럴 파드’와 계단형 라운지 ‘북 스테어’다. 총 3만6000여권의 책이 꽂힌 복층형 서가와 라운지로 꾸몄다. 중앙에는 카페가 입점했다.

3~4층 벽면을 따라 구성된 곡선형 ‘업 스테어’는 구조물을 따라 공간을 탐색할 수 있다. 4층과 5층의 야외 옥상정원은 사계절의 변화를 느낄 수 있는 식재와 조경으로 장식했다.

입점 브랜드의 60%는 ‘파주 1호 매장’이다. 무인양품, 샤오미, BYD, 아우디, 드로우핏, 아티장베이커스 등이다. K-패션 브랜드인 무신사스탠다드도 내년 1월, 지역 최초로 개점한다. 글로벌 스포츠 브랜드 데카트론은 러너 전용의 ‘운정러닝센터’를 최초로 오픈한다.

반려동물 유치원과 호텔, 동반 가능 카페 등을 갖춘 ‘웰니스 펫 빌리지’도 입점한다. 24시간 내과·외과 진료가 가능한 ‘웰니스 동물 메디컬센터’도 만날 수 있다.

가족 친화적인 공간과 콘텐츠도 눈에 띈다. 오감형 놀이와 키즈클래스를 갖춘 ‘째깍다감’과 키즈 스포츠 엔터테인먼트 시설인 ‘챔피언 더 블랙벨트’는 체험형 프로그램을 운영한다. 다양한 해양 생물과 파충류를 볼 수 있는 아쿠아리움 카페 ‘어푸어푸’도 들어선다. 국내 최초로 크레욜라 본사 IP를 활용한 체험형 키즈 엔터테인먼트 ‘크레욜라 익스피리언스’로 내년 초 문을 연다.

‘별마당 키즈’에서는 아이들이 자유롭게 독서와 놀이를 즐길 수 있다. 취향 공유 플랫폼 ‘클래스콕’은 부모와 아이가 함께 다양한 프로그램을 즐길 수 있다. ‘타임체임버’ 라운지는 1인 좌석과 소모임 공간으로 다양하게 구성됐다. ‘오캄 웰니스 스튜디오’에선 전문 테라피스트가 운영하는 프로그램을 이용할 수 있다.

운정점에서는 가벼운 간식부터 고감도 식사까지 가능하다. 우선 스타필드의 인기 브랜드를 한데 모은 푸드 편집숍 ‘바이츠 플레이스’가 입점한다. 세계 음식을 만날 수 있는 ‘고메 스트리트’에서는 미쉐린 1스타의 일본식 돈카츠 레스토랑 ‘카츠쇼신’ 등이 파주 최초로 문을 연다.

3일부터 14일까지는 아이들을 위한 ‘핑크퐁 팝업 놀이터’가 운영된다. 15일부터 25일까지는 ‘콩순이&또봇과 함께하는 토이 빌리지’가 진행된다. 크리스마스 시즌을 맞아 대형 트리도 9일부터 전시된다.

운정점의 센트럴을 제외한 주변 저층부는 내년 초 공개된다. 프라이빗 사우나와 라이딩족을 위한 자전거 특화 공간, 의료 클리닉 클러스터 등이 문을 열 예정이다.