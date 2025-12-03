KB증권, 인도 금융시장 진출 박차

[헤럴드경제=홍태화 기자] KB증권은 지난 1일 인도 금융시장 진출하기 위해 ‘뭄바이 사무소 개소식’을 개최했다고 3일 밝혔다.

이날 개소식에는 유동완 주뭄바이 대한민국 총영사, 로힛 쿠마(Rohit Kuma) 인도증권거래소(NSE) 본부장을 비롯한 주요 내·외빈이 참석했다.

개소식은 김신 KB증권 글로벌사업그룹장의 개회사를 시작으로, 유동완 총영사와 고우랑갈랄 다스(Gourangalal Das) 주한 인도대사, 그리고 김성현 KB증권 대표이사의 축사가 이어졌다.

유동완 총영사는 “KB증권 뭄바이 사무소는 한국과 인도 양국 기업의 투자와 자본 조달 그리고 다양한 금융 협력의 폭을 넓힐 중요한 교두보가 될 것으로 확신한다”며 “KB증권이 인도 시장에서 안정적으로 성장하고, 한국 기업과 투자자들이 더욱 활발히 활동할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

고우랑갈랄 다스 주한 인도대사는 “KB증권의 인도 진출은 인도의 성장 잠재력에 대한 믿음과 확신의 증거”라며 “이미 다양한 분야에서 견고한 성장세를 보이는 한국의 대(對)인도 실물투자 흐름을 더욱 강화하는 데 기여할 것”이라고 강조했다.

김성현 KB증권 대표이사는 “KB증권은 인도 금융시장의 중심인 뭄바이에 거점을 마련해, 현지 인수합병(M&A), 지분투자 등 계약(Deal) 기회를 확보하기 위한 전초기지 역할을 하게 될 것”이라며 “현지 주요 금융기관 및 금융당국과의 적극적인 교류를 통해 KB증권의 글로벌 비즈니스 경험과 인도의 성장 잠재력을 연결하는 전략적 교두보로 성장하겠다”고 밝혔다.